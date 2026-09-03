اجرای ۱۳ پروژه آموزشی و ورزشی در سقز

محمد گدرونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دبستان ۱۸ کلاسه شهید فهمیده، دبستان‌های ۲ کلاسه کچل‌منگان و قوچاق و دبیرستان ۱۲ کلاسه جاقل با مشارکت خیران احداث خواهد شد.

وی افزود: دبستان یک کلاسه روستای سوته و دبستان چهار کلاسه هیجانان توسط بنیاد علوی، دبیرستان ۱۲ کلاسه نمونه حجاب با همت آستان قدس و دبیرستان ۹ کلاسه کوهدشت توسط اداره نوسازی مدارس ساخته می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش سقز ادامه داد: دبیرستان ۹ کلاسه مرخز نیز با مشارکت خیر و اداره نوسازی مدارس احداث خواهد شد و ساخت دبستان یک کلاسه زلفیله و دبستان چهار کلاسه روستای قلندر نیز در دستور کار نوسازی مدارس قرار دارد.

گدرونی از احداث پنج زمین چمن مصنوعی در مدارس شهرستان خبر داد و گفت: دبستان یک کلاسه روستای کرویان نیز با مشارکت شرکت توسعه معادن طلای کردستان احداث خواهد شد.

وی با اشاره به تداوم روند توسعه فضاهای آموزشی در سقز، گفت: استفاده از ظرفیت خیران و نهادهای مختلف می‌تواند روند تأمین فضاهای آموزشی و ورزشی مورد نیاز دانش‌آموزان شهرستان را شتاب بخشد.