توضیح مهران غفوریان از وضعیت امیر نوری؛ شایعه درست نکنید!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نوری بازیگر سینما و تلویزیون به تازگی درگیر یک تصادف شده و در بیمارستان بستری است. در چند ساعت گذشته شایعاتی از درگذشت این هنرمند نیز در فضای مجازی منتشر شد که مهران غفوریان بازیگر سینما و تلویزیون در صفحه خود در فضای مجازی این شایعات را تکذیب کرد.

مهران غفوریان با اشاره به وضعیت جسمانی امیر نوری بیان کرد: امیر نوری حالش خوب است با خواهرش در بیمارستان حرف زدم. من خودم در بیمارستان او را دیدم، شایعه درست نکنید او سالم و زنده است.

وی همچنین با اشاره به برخی اخبار و شایعات درباره وضعیت جسمانی او بعد از این تصادف اظهار کرد: او حالش هر روز بهتر می شود من در بیمارستان او را دیدم، خدا را شکر خطر رفع شده و حالش بهتر شده است.