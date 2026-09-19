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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

توضیح مهران غفوریان از وضعیت امیر نوری؛ شایعه درست نکنید!

توضیح مهران غفوریان از وضعیت امیر نوری؛ شایعه درست نکنید!

مهران غفوریان از وضعیت جسمانی امیر نوری بازیگر سینما و تلویزیون خبر داد و حال او را خوب و رو به بهبود توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نوری بازیگر سینما و تلویزیون به تازگی درگیر یک تصادف شده و در بیمارستان بستری است. در چند ساعت گذشته شایعاتی از درگذشت این هنرمند نیز در فضای مجازی منتشر شد که مهران غفوریان بازیگر سینما و تلویزیون در صفحه خود در فضای مجازی این شایعات را تکذیب کرد.

مهران غفوریان با اشاره به وضعیت جسمانی امیر نوری بیان کرد: امیر نوری حالش خوب است با خواهرش در بیمارستان حرف زدم. من خودم در بیمارستان او را دیدم، شایعه درست نکنید او سالم و زنده است.

وی همچنین با اشاره به برخی اخبار و شایعات درباره وضعیت جسمانی او بعد از این تصادف اظهار کرد: او حالش هر روز بهتر می شود من در بیمارستان او را دیدم، خدا را شکر خطر رفع شده و حالش بهتر شده است.

کد مطلب 6951765
عطیه موذن

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