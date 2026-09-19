تصادف خودرو سواری دنا و پراید با ۷ نفر مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچهمهر در تشریح این خبر گفت: مقارن ساعت ۱۱:۴۱ دقیقه بیست وهشتم شهریورماه جاری، در پی اعلام حادثه برخورد دو دستگاه خودروی سواری دنا و پراید در محدوده پیش از دوراهی فین به واحد ارتباطات اورژانس، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای سیاهو و قطبآباد به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل، ارزیابی اولیه صحنه انجام شد. در این حادثه ۷ نفر مصدوم شدند، که ۲ نفر برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اعزام و ۵ نفر دیگر نیز در محل حادثه درمان شدند.
این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در هنگام رانندگی اظهار کرد: توجه به سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای غیرمجاز و حرکات پرخطر، توجه کامل به مسیر، رعایت فاصله طولی مناسب و استفاده همیشگی از کمربند ایمنی، از مهمترین اقدامات برای پیشگیری و کاهش تصادفات و پیامدهای ناشی از آن است.
خوانچهمهر همچنین از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کنند و در صورت خستگی یا خوابآلودگی، از ادامه رانندگی خودداری کرده و پس از استراحت کافی به مسیر ادامه دهند.
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