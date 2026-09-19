مردم ایران تا آخرین نفس برای اقتدار و عزت کشور ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زمانی عصر شنبه در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان بروجن در دومین کنگره ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: ملت ما یکی از دشوارترین و سخت‌ترین مقاطع تاریخ معاصر را پشت سر گذاشته است.

وی تصریح کرد: روزهایی که کشور عزیزمان مورد تهدید و فشار قرار گرفت، با تدبیر مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح و حضور شما مردم عزیز، این مرحله را با سربلندی سپری کردیم.

فرماندار شهرستان بروجن خاطرنشان کرد: رهبر شهید فرمودند شما از ملت حجاز در زمان حضرت رسول‌الله (ص) و از مردم زمان حضرت امیرالمؤمنین (ع) بهتر هستید و اگر حادثه‌ای برای این کشور پیش بیاید، شما مبعوث خواهید شد و آن را به سرانجام خواهید رساند، مقام معظم رهبری نیز فرمودند که شما مردم، کشور را رهبری کردید و امنیت و اقتدار آن را تضمین نمودید.

زمانی ادامه داد: دشمن فکر می‌کرد با حمله نظامی و سپس بهره‌برداری از نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی می‌تواند ما را در انبوهی از مشکلات و ناامنی‌ها رها سازد، اما مردم ما نشان دادند که تحت هیچ شرایطی تسلیم نخواهند شد.

وی بیان داشت: هر جا سخن از اقتدار، امنیت، استقلال و عزت این ملت باشد، تا آخرین نفس ایستاده‌اند.

فرماندار بروجن یادآور شد: حضور مردم در دومین کنگره ۲۷۵۰ شهید استان درسی است برای دشمنی که با این مردم انقلابی و ایثارگر مواجه است.