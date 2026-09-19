به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، ۵۵۰ بسته حمایتی آموزشی شامل کیف و اقلام نوشتافزار به همت خانههای برکت مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و با همراهی حسینیه اعظم زنجان در میان دانشآموزان کمبرخوردار شهر زنجان توزیع میشود.
در تهیه این ۵۵۰ بسته حمایتی، علاوه بر تأمین کیفهای تحصیلی، تلاش شده است تا با بهرهگیری از اقلام نوشتافزار با طرحهای «ایرانی-اسلامی»، ضمن حمایت از تولیدات ملی، گامی در راستای ترویج هویت فرهنگی کشورمان در میان نسل آینده برداشته شود.
حسینیه اعظم زنجان همواره با همراهی گروههای جهادی و مؤسسات خیریه در فعالیتهای عامالمنفعه مشارکت فعال داشته است و این اقدام مشترک با خانههای برکت نیز در راستای همین اهداف خیرخواهانه و با هدف کاهش دغدغههای تحصیلی دانشآموزان عزیز انجام شده است.
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