به گزارش خبرگزاری مهر، الهام آزاد عضو هیأت رئیسه شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی در گفتگویی با خانه ملت با اشاره به انتخاب هیات رئیسه شورای اجرایی بین المجالس جهانی(IPU) گفت: طبق اساسنامه، هر دو سال یکبار، اعضای شورای بین‌المجالس برای انتخاب ۱۵ عضو از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عضویت در این مجمع برگزار می‌شود و پس از برگزاری انتخابات در جلسه علنی مجلس، امروز اولین جلسه اعضای جدید شورای اجرایی با دستور کار انتخاب دبیرکل و اعضای هیئت رئیسه و بررسی و تعیین مفاد اساسنامه تشکیل شد.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نتیجه برگزاری انتخابات هیأت رئیسه این شورای اجرایی افزود: بر اساس رأی اعضای شورای اجرایی، منوچهر متکی مجددا به عنوان رئیس شورای اجرایی، فداحسین مالکی به عنوان دبیرکل شورای اجرایی، حاکم ممکان و رحمت الله نوروزی به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم و الهام آزاد و عبدالحسین روح الامینی نیز به عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند. همچنین با رأی اعضای شورای اجرایی عبدالحکیم آق ارکاکلی نیز به عنوان خزانه‌دار انتخاب شد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: ذیل این شورای اجرایی یک کمیته حقوقی نیز تعیین شد تا در این کمیته موضوع اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر شد هیئت نمایندگی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس آتی یعنی یکصد و پنجاه و سومین مجمع اتحادیه بین المجالس جهانی که قرار است مهر ماه در تانزانیا برگزار شود شرکت کنند./