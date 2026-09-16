مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم و تعرفه علیه روسیه را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح گسترده تحریمها و تعرفههای تجاری علیه روسیه را با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مسکو تصویب کرد.
این طرح با ۲۶۲ رأی موافق در برابر ۱۵۹ رأی مخالف به تصویب رسید و اکنون برای امضای دونالد ترامپ به کاخ سفید ارسال میشود.
از سوی دیگر و به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، بر اساس این طرح، رئیسجمهور آمریکا اختیار خواهد داشت علیه کشورهای بزرگ خریدار نفت و گاز روسیه، از جمله چین و هند، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد اعمال کند. این طرح همچنین تحریمهایی را علیه مقامهای روس، نهادهای مالی، بخش انرژی و ناوگان نفتکشهای موسوم به «ناوگان سایه» روسیه در نظر گرفته است.
این طرح که به نام «قانون لیندسی او. گراهام» برای تحریم روسیه و ایران در سال ۲۰۲۶»نامگذاری شده، پیشتر در ماه اوت با حمایت گسترده دوحزبی در مجلس سنا تصویب شده بود.
در عین حال، شماری از دموکراتهای مجلس نمایندگان نسبت به اختیارات گستردهای که این طرح در زمینه اعمال تعرفه به رئیسجمهور میدهد، ابراز نگرانی کردهاند.
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