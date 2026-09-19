به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده، در نشست خبری با موضوع طرح ایران دیجیتال و ارتقای شایستگیهای حرفهای معلم در حوزه فناوریهای نوین، از برنامهریزی برای آموزش هوش مصنوعی به ۱۰ هزار معلم مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: مسئله امروز نظام آموزشی صرفاً آموزش کار با ابزارهای هوش مصنوعی نیست، بلکه آمادهسازی نسلی است که بتواند در جهان آینده مسئله حل کند، خلق کند و مسئولانه از فناوری استفاده کند.
وی با اشاره به ضرورت آموزش هوش مصنوعی در نظام آموزشی اظهار کرد: هوش مصنوعی در حال تغییر شیوههای یادگیری، کار، تولید و ارتباط است و به یک ضرورت آموزشی تبدیل شده است.
محمودزاده افزود: اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب و همچنین تأکیدات جامعه علمی کشور، بر توجه به فناوریهای نوین و آمادهسازی نسل آینده تأکید دارند و در همین راستا تفاهمنامههایی میان وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری منعقد شده است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی ادامه داد: مجموعه مدارس و مراکز غیردولتی نیز در راستای ماده ۶۶، طرح ملی آموزشهای مهارتی را دنبال میکند که در حوزه هوش مصنوعی، از یک سو توسعه شایستگیهای حرفهای معلمان و کاربرد هوش مصنوعی برای آنان و از سوی دیگر توانمندسازی دانشآموزان در زمینه تفکر الگوریتمی و زبان برنامهنویسی را دنبال میکند.
عدالت آموزشی و آمادهسازی نسل آینده برای اقتصاد دیجیتال
محمودزاده با بیان اینکه عدالت آموزشی و آمادهسازی نسل آینده برای ورود به اقتصاد دیجیتال از محورهای اصلی این برنامه است، گفت: هدف ما تربیت نیروی انسانی آماده برای ورود به اقتصاد دیجیتال است و در این مسیر، استفاده از ظرفیت فناوریهای جدید اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به حمایتهای وزارت آموزش و پرورش و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری افزود: در سالهای گذشته استفاده از فناوریهای جدید و هوش مصنوعی به ارتقای کیفیت آموزش و کاهش فاصله آموزشی میان تهران و سایر استانها کمک کرده است و امروز آثار این موضوع را در نقاط مختلف کشور مشاهده میکنیم.
محمودزاده تأکید کرد: باید از ظرفیت فناوریهای جدید برای کاهش شکاف آموزشی و تحقق عدالت آموزشی بیشترین استفاده را داشته باشیم.
آموزش ۱۰ هزار معلم مدارس غیردولتی
وی درباره برنامه آموزش معلمان مدارس غیردولتی گفت: سال گذشته طرحی را در مدارس غیردولتی آغاز کردیم و پیشبینی ما این است که حدود ۱۰ هزار نفر از معلمان این مدارس، شامل نیروهای آزاد و همچنین نیروهایی که با همکاری آموزش و پرورش در قالب حقالتدریس یا اضافهتدریس فعالیت میکنند، آموزشهای اولیه هوش مصنوعی را دریافت کنند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ادامه داد: از میان این معلمان، تاکنون حدود ۵۰۰ نفر را برای دریافت آموزشهای تخصصیتر و فعالیت بهعنوان منتور و مدرس آماده کردهایم. این معلمان دورههای ۳۲ ساعته را به صورت آنلاین و در قالب کارگاههای آموزشی گذراندهاند.
وی افزود: بسیاری از این معلمان از دانشگاههای خوب کشور فارغالتحصیل شدهاند و در مدارس فعالیت میکنند. قرار است از ظرفیت دانشگاه صنعتی شریف نیز برای آموزش و توانمندسازی این منتورها استفاده شود.
محمودزاده همچنین از برنامهریزی برای آموزش هوش مصنوعی به حدود یک میلیون دانشآموز خبر داد و گفت: برای پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم برنامهریزی انجام شده است و به دلیل مسائل مربوط به آزمونهای نهایی، اجرای برنامه برای پایههای یازدهم و دوازدهم با محدودیتهایی مواجه شد.
وی ادامه داد: برای نزدیک به یک میلیون دانشآموز در پایههای هدف برنامهریزی کردهایم و بخشی از این آموزشها در حال انجام است. این برنامه در قالب آموزشهای هوش مصنوعی و طرح آریو و با رویکردهای مسابقهای و رقابتی دنبال میشود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی اظهار کرد: از میان دانشآموزان شرکتکننده نیز حدود هزار نفر بهعنوان برترینها در حوزه هوش مصنوعی شناسایی و در قالب یک جشنواره معرفی خواهند شد.
تقسیم کشور به پنج قطب آموزش هوش مصنوعی
محمودزاده با اشاره به تقسیم کشور به پنج قطب برای اجرای این برنامه گفت: این پنج قطب با محوریت استانهای تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و فارس شکل گرفته است تا از ظرفیتهای موجود در استانها برای توانمندسازی معلمان و دانشآموزان استفاده شود.
وی افزود: در قطب نخست که تهران، شهرستانهای تهران، البرز، سمنان، مازندران، مرکزی، قزوین و قم را شامل میشود، حدود ۴۰ هزار معلم برای این برنامه در نظر گرفته شدهاند.
محمودزاده ادامه داد: در قطب دوم شامل خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و کرمان، آموزش حدود ۴۳ هزار و ۸۹۱ معلم برنامهریزی شده است.
وی گفت: قطب سوم شامل آذربایجان شرقی، کرمانشاه و زنجان است که در این بخش نیز نزدیک به ۲۴ هزار معلم برای آموزش هوش مصنوعی در نظر گرفته شدهاند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی افزود: در قطب چهارم که فارس، شهر شیراز، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و گلستان را شامل میشود، حدود ۲۸ هزار معلم برای این برنامه پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: قطب پنجم نیز آذربایجان غربی، همدان و کردستان را شامل میشود که در این بخش نیز حدود ۱۸ هزار و ۶۸۰ معلم برای آموزش هوش مصنوعی در نظر گرفته شدهاند.
استفاده از ظرفیت استانها برای استمرار آموزش
محمودزاده با اشاره به تجربه اجرای برنامههای آموزشی در استانها گفت: پیش از این، شرکتهایی از استانهای مختلف برای اجرای این طرح به ما مراجعه میکردند تا از ظرفیت همان استانها استفاده کنیم، اما در برخی مناطق ظرفیت لازم وجود نداشت.
وی افزود: با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات، استفاده از ظرفیت شرکتهای تخصصی به صورت متمرکز دنبال شد و اکنون نیز قرار است از ظرفیت دانشگاه صنعتی شریف به شکل تخصصی استفاده کنیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی تأکید کرد: این آموزشها هم برای همه معلمان و هم برای دانشآموزان دنبال خواهد شد و استفاده از فناوریهای جدید و آموزش هوش مصنوعی، یکی از برنامههای جدی و مستمر ما در سالهای آینده خواهد بود.
وی در پایان گفت: منتورهایی که در این طرح تربیت شدهاند نیز بهتدریج در سطح مدارس وارد فرآیند آموزش خواهند شد تا از ظرفیت آنها برای آموزش معلمان و دانشآموزان استفاده شود و در ادامه، در چارچوب برنامههای مدارس دولتی نیز از این ظرفیت برای توانمندسازی معلمان و دانشآموزان بهره خواهیم گرفت.
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