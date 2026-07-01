تبریز میزبان قطب سوم آموزش ملی هوش مصنوعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصحاب رسانه همزمان با آیین افتتاحیه دوره ملی آموزش هوش مصنوعی به معلمان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی پیش از ظهر چهارشنبه ۱۰ تیرماه با حضور احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در تبریز برگزار شد.

احمد محمودزاده در این نشست با ابراز خرسندی از حضور در تبریز، اظهار کرد: بسیار خوشحال هستم که در شهر اولین‌ها و زادگاه خودم در آذربایجان شرقی و شهر تبریز در یک رویداد ملی در خدمت اصحاب رسانه هستم.

وی گفت: این طرح با هدف کاهش شکاف مهارتی و حرکت نظام تعلیم و تربیت به سمت آموزش‌های هوشمند اجرا می‌شود.

وی با اشاره به ایام سوگواری ماه محرم افزود: در این ایام که مصادف با دهه دوم محرم است، یاد و نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش را گرامی می‌داریم و از همه همکاران و اصحاب رسانه درخواست دعا داریم.

نقش رسانه در نظام تعلیم و تربیت

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه رسانه در نظام آموزشی گفت: آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از رسالت‌های مهم آموزش و پرورش است و رسانه‌ها در این مسیر یکی از ارکان مهم تربیت به شمار می‌روند.

وی افزود: مدارس و مراکز غیردولتی در روزهای اخیر نیز در حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی نقش فعالی ایفا کرده‌اند و بسیاری از مدارس در استان‌های مختلف برای خدمت‌رسانی و همراهی با برنامه‌های ملی و فرهنگی اعلام آمادگی کرده‌اند.

محمودزاده با اشاره به مشارکت مدارس در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی بیش از ۶۰۰ مدرسه برای ارائه خدمات و همکاری در برنامه‌های فرهنگی اعلام آمادگی کرده‌اند و موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی متعددی توسط مدارس و مراکز غیردولتی برپا خواهد شد.

رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت بر مدارس غیردولتی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به برنامه‌های جدید این سازمان گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی است که در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی طراحی شده است.

وی ادامه داد: این سامانه با رویکرد شفافیت، نظارت هوشمند و تصمیم‌گیری داده‌محور طراحی شده و تمامی فرآیندهای مربوط به صدور مجوز، کیفیت آموزشی، امور پرورشی، نظارت‌ها، شکایات و گزارش‌های مردمی در بستر این سامانه انجام خواهد شد.

محمودزاده تصریح کرد: با اجرای این سامانه بخش زیادی از فرآیندهای دستی حذف می‌شود و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، دسترسی خانواده‌ها، دانش‌آموزان و دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات مدارس تسهیل خواهد شد.

وی افزود: تاکنون حدود ۸۰ درصد اطلاعات مدارس و مراکز غیردولتی در این سامانه ثبت شده و در روزهای آینده تکمیل خواهد شد.

طراحی نظام ملی رتبه‌بندی مدارس غیردولتی

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از طراحی نظام ملی رتبه‌بندی مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: این طرح با هدف حکمرانی هوشمند و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس اجرا می‌شود.

وی افزود: در این نظام رتبه‌بندی، مدارس بر اساس ۵ محور اصلی، ۲۳ زیرمحور تخصصی و ۴۱ شاخص کلیدی به صورت ارزیابی ۳۶۰ درجه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به گفته محمودزاده، مدیریت و راهبری تربیتی، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، محیط و امکانات آموزشی، مشارکت اجتماعی و نتایج و پیامدهای تربیتی از مهم‌ترین محورهای این ارزیابی هستند.

وی تأکید کرد: این نظام رتبه‌بندی به خانواده‌ها کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتر مدارس مناسب برای تحصیل فرزندان خود را انتخاب کنند و همچنین به ارتقای مستمر کیفیت آموزشی در مدارس کمک خواهد کرد.

اجرای طرح ملی آموزش هوش مصنوعی در مدارس

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی بخش مهمی از سخنان خود را به طرح ملی مهارت‌های هوش مصنوعی اختصاص داد و گفت: در این طرح ملی، آموزش کاربرد هوش مصنوعی برای ۲۱۰ هزار معلم و حدود یک میلیون دانش‌آموز پایه‌های هفتم تا دهم در کشور برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: کشور به پنج قطب آموزشی تقسیم شده و تبریز به عنوان قطب سوم شامل استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان، اردبیل، کرمانشاه و زنجان میزبان اجرای این طرح است.

محمودزاده گفت: در این قطب حدود ۲۴ هزار معلم و ۹۵ هزار دانش‌آموز در دوره‌های آموزشی شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به مراحل آموزشی این طرح بیان کرد: آموزش معلمان در قالب دوره‌های ۳۶ ساعته شامل آموزش‌های آنلاین، آفلاین و کارگاه‌های حضوری برگزار می‌شود و در نهایت از میان شرکت‌کنندگان، مدرسان منتخب برای ادامه آموزش در استان‌ها انتخاب خواهند شد.

آموزش برنامه‌نویسی و مهارت‌های دیجیتال به دانش‌آموزان

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: در بخش دانش‌آموزی نیز حدود ۵۸ ساعت آموزش برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده که شامل آموزش‌های آنلاین، آفلاین و کارگاه‌های عملی است.

وی گفت: در این دوره‌ها دانش‌آموزان علاوه بر آشنایی با مفاهیم هوش مصنوعی، مهارت‌هایی مانند برنامه‌نویسی پایتون را نیز فرا می‌گیرند.

محمودزاده تصریح کرد: در پایان این طرح هزار دانش‌آموز برتر کشور در جشنواره‌ای ملی در تهران معرفی خواهند شد که مهارت‌های لازم برای ورود به حوزه اقتصاد دیجیتال را کسب کرده‌اند.

حرکت آموزش و پرورش به سمت آموزش‌های هوشمند

وی با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آموزشی اظهار کرد: آموزش در جهان از مدل سنتی به سمت آموزش‌های مهارت‌محور و هوشمند در حال حرکت است و استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش ایفا کند.

محمودزاده افزود: هدف اصلی این طرح ارتقای نقش معلم از انتقال‌دهنده دانش به طراح و تسهیلگر یادگیری و همچنین شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان و اتصال آن‌ها به زیست‌بوم نوآوری کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این طرح، آموزش مهارت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در مدارس کشور نهادینه شود و زمینه تربیت نیروی انسانی توانمند برای آینده اقتصاد دیجیتال ایران فراهم شود.