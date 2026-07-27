به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی در همایش پیشگامان آموزش هوش مصنوعی در مدرسه که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار شد، در جمع استادان، معلمان و دانش‌آموزان مجموعه سما، با ابلاغ سلام وزیر آموزش و پرورش، از برگزاری این رویداد مهم قدردانی کرد و آن را از برنامه‌های اصلی و کلان وزارت آموزش و پرورش دانست.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ابتدای سخنان خود، یاد و نام امام راحل(ره) ، رهبر شهید انقلاب، شهدای انقلاب اسلامی، معلمان شهید، دانش‌آموزان شهید و شهید دکتر تهرانچی، رئیس فقید و شهید دانشگاه را گرامی داشت و با اشاره به شتاب علم و فناوری در جهان امروز، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، اظهار کرد: امروز آموزش هوش مصنوعی در نظام تعلیم و تربیت، یک ضرورت جدی است و به‌دنبال آن هستیم که برای همه دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، با جمعیتی نزدیک به دو و نیم میلیون نفر، و نیز ۲۱۰ هزار معلم این مدارس، آموزش‌های لازم در این حوزه را فراهم کنیم.

وی افزود: هدف ما این است که هم دانش‌آموزان با هوش مصنوعی آشنا شوند و هم معلمان بتوانند از کاربردهای این فناوری در فرایند آموزش استفاده کنند. این همراهی، همگرایی و درک مشترک باید در مجموعه آموزش و پرورش و به‌ویژه در مدارس سما، به یک حرکت جدی تبدیل شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، آمادگی دانش‌آموزان برای مشاغل و مهارت‌های آینده را یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های آموزش هوش مصنوعی دانست و گفت: آینده جوامع را باید در آینه مدارس دید و سرمایه انسانی، مهم‌ترین سرمایه کشور در همه عرصه‌هاست.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ارتقای سواد دیجیتال، سواد داده‌ای، سواد فناورانه و هوش مصنوعی و تبدیل دانش‌آموزان از مصرف‌کننده فناوری به کاربر آگاه و خلاق، از مهم‌ترین اهداف ما در این مسیر است.

محمودزاده با اشاره به تأکید اسناد بالادستی بر موضوع آموزش فناوری‌های نوین، تصریح کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، نقشه جامع علمی کشور و تفاهم‌نامه‌های میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات، همگی بر ضرورت تربیت نیروی انسانی توانمند در این حوزه تأکید دارند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی باید تا پایان این برنامه، به‌صورت تخصصی به آموزش‌های مهارتی مجهز شوند و این مسئولیت، وظیفه‌ای سنگین و مهم برای همه دستگاه‌ها است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تشریح ویژگی‌های مدرسه آینده گفت: مدرسه پیشرو باید مدرسه‌ای باشد که در آن یادگیری به‌صورت مسئله‌محور و پروژه‌محور دنبال شود، تفکر انتقادی، پرسشگری و خلاقیت تقویت شود و دانش‌آموزان با سواد داده، هوش مصنوعی، یادگیری هوشمند و شخصی‌سازی‌شده و مهارت‌های مورد نیاز زندگی و مشاغل آینده آشنا شوند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با اشاره به اجرای طرح ملی مهارت‌های عمومی ایران دیجیتال در مدارس غیردولتی گفت: در فاز نخست این طرح، یک میلیون دانش‌آموز پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم هدف‌گذاری شده‌اند و در مراحل بعدی، این برنامه به پایه‌های پایین‌تر و دوره ابتدایی نیز گسترش خواهد یافت.

محمودزاده افزود: همچنین آموزش کاربرد هوش مصنوعی برای نزدیک به ۲۱۰ هزار معلم و همکار مدارس غیردولتی در دستور کار قرار دارد و تاکنون برای حدود ۱۰۳ هزار دانش‌آموز و ۹۵ هزار معلم این آموزش‌ها اجرا شده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون نزدیک به ۲۰۰ هزار کاربر آموزشی در این فضا فعال هستند.

وی از برگزاری جشنواره‌ای در پایان تابستان خبر داد و اظهار کرد: در قالب پنج قطب طراحی‌شده برای این طرح، از میان حدود یک میلیون دانش‌آموز، از هزار دانش‌آموز برجسته که مهارت‌های لازم را کسب کرده و آمادگی ورود به اقتصاد دیجیتال‌محور را دارند، تجلیل خواهد شد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با تأکید بر ضرورت تداوم این آموزش‌ها گفت: نگاه ما این نیست که آموزش هوش مصنوعی به چند ساعت دوره محدود شود، بلکه این فرایند باید به‌صورت مستمر در تمام مدارس غیردولتی، هم در قالب برنامه درسی و هم در قالب فوق‌برنامه، دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت مدارس سما در این مسیر اظهار کرد: انتظار این است که آموزش‌های هوش مصنوعی در مدارس سما از سطح مقدماتی عبور کرده و به‌صورت عمیق و جدی دنبال شود؛ چراکه این مجموعه از ظرفیت بالایی برخوردار است و می‌تواند در سطح کشور نقش‌آفرینی موثری داشته باشد.

محمودزاده با بیان اینکه در همکاری با مؤسسه مجری تاکنون سه قطب راه‌اندازی شده و دو قطب دیگر نیز در استان‌های فارس و آذربایجان غربی راه‌اندازی خواهد شد، افزود: ورود همه دانش‌آموزان سما به این آموزش‌ها، استفاده از رویکرد فعالیت‌محور و بازی‌محور و نیز بهره‌گیری از اوقات فراغت تابستان، از جمله انتظارات جدی ما از این مجموعه است.

وی بر تربیت منتورها و مدرسان تأکید کرد و گفت: باید نظام مدرسی و منتورینگ در مدارس سما نیز به‌صورت کامل شکل بگیرد تا معلمان این مدارس بتوانند حضوری موفق و اثرگذار در این طرح ملی داشته باشند.

معاون وزیر آموزش و پرورش تابستان را فرصت مناسبی برای برگزاری دوره‌های آموزش مربیان دانست و اظهار کرد: برای مهر ۱۴۰۵-۱۴۰۶ باید با آمادگی کامل وارد سال تحصیلی شویم تا آموزش‌ها به‌صورت حضوری، چهره‌به‌چهره و با کیفیت مطلوب دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای سال تحصیلی آینده، تصریح کرد: باید از هم‌اکنون برای آموزش معلمان، مدرسان و دانش‌آموزان برنامه‌ریزی شود تا در طول تابستان آموزش‌های مورد نیاز ارائه شده و در سال تحصیلی آینده، آموزش هوش مصنوعی به یکی از محوری‌ترین برنامه‌های مدارس سما تبدیل شود.

محمودزاده افزود: امیدواریم در گزارش‌های سال آینده، شاهد رشد چشمگیر اجرای این طرح در مدارس سما باشیم.