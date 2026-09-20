آتش سوزی نمایشگاه پاییزه در مصلای یاسوج مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد یکشنبه، آتش‌سوزی در محل برگزاری نمایشگاه پاییزه مصلای یاسوج گزارش شد و نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله برای مهار حریق به محل اعزام شدند.

مدیرعامل آتش نشانی یاسوج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اعلام وقوع آتش‌سوزی در مصلای یاسوج، نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

محمد رستمی افزود: با حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی، حریق مهار شد و از گسترش آتش به سایر بخش‌های مصلی و غرفه‌های نمایشگاه جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشت، گفت: آتش‌سوزی خسارت‌هایی به بخش‌هایی از ساختمان مصلی وارد کرده که میزان دقیق آن پس از بررسی کارشناسی مشخص خواهد شد.

دستور دادستان برای بررسی علت آتش‌سوزی

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با حضور در محل حادثه، از نزدیک در جریان روند مهار آتش قرار گرفت.

سید وحید موسویان پس از حضور در محل، دستور بررسی دقیق علت وقوع آتش‌سوزی و ابعاد حادثه را صادر کرد تا مشخص شود حریق از چه نقطه‌ای آغاز شده و چه عواملی در وقوع آن نقش داشته است.

وی بررسی میزان خسارت واردشده به ساختمان مصلی و غرفه‌های نمایشگاه نیز از نیز پیگیری کرد و دستور داد در روند بررسی حادثه مورد توجه قرار خواهد گیرد.

دستور فرمانده انتظامی برای حفاظت از اموال غرفه‌داران

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به همراه جانشین فرماندهی و جمعی از معاونان و مسئولان انتظامی استان در محل حادثه حضور یافت.

سردار صالحی پس از حضور در محل، بر تأمین امنیت نمایشگاه و حفاظت از اموال غرفه‌داران تأکید و دستورهای لازم برای استقرار نیروهای انتظامی و جلوگیری از هرگونه تعرض به اموال مردم را صادر کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد، رئیس پلیس آگاهی و جمعی از فرماندهان و مسئولان انتظامی نیز در محل حادثه حضور داشتند و روند تأمین امنیت محل را پیگیری کردند.

آتش مهار شد؛ بررسی ایمنی مصلی در دستور کار

آتش‌سوزی در حالی مهار شد که نمایشگاه پاییزه مصلای یاسوج محل استقرار غرفه‌های عرضه لوازم‌التحریر، پوشاک و کالاهای مختلف بود.

حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی موجب شد حریق به بخش‌های بیشتری از ساختمان و غرفه‌های نمایشگاه سرایت نکند و حادثه بدون تلفات جانی پایان یابد.

با این حال، بخش‌هایی از ساختمان مصلی، به‌ویژه سقف، در جریان این آتش‌سوزی آسیب دیده است و میزان خسارت‌های وارده پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد.

همزمان با بررسی علت حادثه، موضوع وضعیت تجهیزات ایمنی و اطفای حریق و همچنین نحوه حفاظت از محل برگزاری نمایشگاه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند در جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در اماکن عمومی نقش مهمی داشته باشد.

اکنون با ورود دستگاه قضایی و آغاز بررسی‌های کارشناسی، باید منتظر ماند تا علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی و میزان خسارت‌های واردشده به مصلای یاسوج و غرفه‌های نمایشگاه مشخص شود.