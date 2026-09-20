پاکستان مغلوب تیم ملی تنیس روی میز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تیمی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی از صبح امروز یکشنبه در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا ژاپن آغاز شد.

تیم ملی تنیس روی میز نخستین دیدار خود را برابر پاکستان برگزار کرد و موفق به شکست ۳ بر صفر این تیم شد. در این مسابقه ابتدا بنیامین فرجی در سه ست بیلا تاها را شکست داد و پس از او نیما عالمیان هم با همین نتیجه خان محمد را از پیش رو براشت.



در سومین مسابقه دو تیم نوشاد عالمیان به مصاف خان عباس رفت و ۳ بر صفر برابر این حریف پاکستانی به برتری رسید.



تیم ملی تنیس روی میز ایران امروز در دومین مسابقه خود ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه به وقت ناگویا به مصاف هند خواهد رفت.