شنا ایران بعد از ۱۶ سال با هومر عباسی فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز رقابت‌های شنا بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ که در در مرکز آبی توکیو جریان دارد، هومر عباسی در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر کرال پشت مردان به آب زد و با ثبت زمان ۲۵ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه، ضمن شکست رکورد ملی به فینال این ماده راه یافت.



هومر عباسی در گروه نخست مقدماتی در خط ۶ مسابقه داد و در این گروه دوم شد.

زمان ورودی او برای این رقابت نیز ۲۵.۵۱ ثانیه ثبت شده بود، بنابراین هومر عباسی بار دیگر رکورد ملی این ماده را به نام خودش به ثبت رساند.



با صعود عباسی به فینال، نام یک شناگر ایرانی پس از ۱۶ سال بار دیگر در فینال انفرادی بازی‌های آسیایی قرار گرفت. پیش از این، محمد علیرضایی در بازی‌های آسیایی 2010 گوانگژو به فینال مواد انفرادی راه یافته بود.

