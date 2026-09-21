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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۵۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

شنا ایران بعد از ۱۶ سال با هومر عباسی فینالیست شد

شنا ایران بعد از ۱۶ سال با هومر عباسی فینالیست شد

هومر عباسی با صعود به فینال ۵۰ متر کرال پشت بازی‌های آسیایی، پس از ۱۶ سال بار دیگر شنای ایران را در یک فینال انفرادی بازی‌های آسیایی صاحب نماینده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز رقابت‌های شنا بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ که در در مرکز آبی توکیو جریان دارد، هومر عباسی در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر کرال پشت مردان به آب زد و با ثبت زمان ۲۵ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه، ضمن شکست رکورد ملی به فینال این ماده راه یافت.

هومر عباسی در گروه نخست مقدماتی در خط ۶ مسابقه داد و در این گروه دوم شد.

زمان ورودی او برای این رقابت نیز ۲۵.۵۱ ثانیه ثبت شده بود، بنابراین هومر عباسی بار دیگر رکورد ملی این ماده را به نام خودش به ثبت رساند.

با صعود عباسی به فینال، نام یک شناگر ایرانی پس از ۱۶ سال بار دیگر در فینال انفرادی بازی‌های آسیایی قرار گرفت. پیش از این، محمد علیرضایی در بازی‌های آسیایی 2010 گوانگژو به فینال مواد انفرادی راه یافته بود.

کد مطلب 6953272

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