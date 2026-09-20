هومر عباسی به فینال ۱۰۰ متر کرال پشت نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات شنا بازی های آسیایی، هومر عباسی در دسته دوم و خط یک ماده ۱۰۰ متر کرال پشت به رقابت پرداخت و زمان ۵۶:۶۲ را به ثبت رساند.
با توجه به نتایج مرحله مقدماتی، هومر عباسی با وجود اینکه پنجاه متر ابتدایی را به عنوان یکی از پیشتازان سپری کرد در نهایت موفق به قرار گرفتن در جمع فینالیستهای ماده ۱۰۰ متر کرال پشت نشد و با قرار گرفتن در رده پانزدهم مرحلهی مقدماتی، رقابت او در این ماده از بازیهای آسیایی به پایان رسید.
مسابقات شنا در بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا در مرکز آبی توکیو برگزار میشود.
هومر عباسی در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر کرال پشت مردان به آب زد و از صعود به فینال بازماند.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات شنا بازی های آسیایی، هومر عباسی در دسته دوم و خط یک ماده ۱۰۰ متر کرال پشت به رقابت پرداخت و زمان ۵۶:۶۲ را به ثبت رساند.
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