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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۴۵

تبعات جنگ علیه ایران؛ جهش قیمت سوخت در فرانسه باز هم رکورد زد

تبعات جنگ علیه ایران؛ جهش قیمت سوخت در فرانسه باز هم رکورد زد

همزمان با خالی شدن ۱۱ درصد از جایگاه های سوخت فرانسه، افزایش قیمت گازوئیل در این کشور مجددا رکورد زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، قیمت گازوئیل در فرانسه طی روز گذشته رکورد جدیدی را ثبت کرد و به ۲.۴۱ یورو(۲.۷۶ دلار) در هر لیتر رسید. این در حالی است که اختلال در زنجیره انتقال انرژی و سوخت در جهان به دلیل جنگ علیه ایران و تنش در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و بازارهای جهانی شاهد کمبود سوخت و افزایش شدید قیمت آن هستند.

همچنین میانگین قیمت هر لیتر بنزین بدون سرب ۹۸ اکتان از ۲.۲۸ یورو(۲.۶۱ دلار) فراتر رفت. میانگین قیمت بنزین ۹۵ اکتان که پرفروش ترین نوع بنزین در فرانسه است نیز از ۲.۱۷ یورو(۲.۴۸ دلار) در هر لیتر عبور کرد و برای بیش از ۱۰ روز همچنان بالاتر از رکورد ثبت شده در سال ۲۰۲۲ باقی مانده است.

گزارشات رسمی منتشر شده از سوی دولت فرانسه نشان دهنده آن است که ۱۱ درصد از پمپ بنزین های سراسر این کشور خالی از بنزین یا گازوئیل هستند و این رقم در برخی مناطقه به ۱۶ درصد نیز می رسد.

در آلمان نیز قیمت سوخت به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و افزایش قیمت انرژی در پی تحولات و تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه فشار زیادی بر خانوارها و بخش‌های اقتصادی وارد کرده است.

کد مطلب 6953310

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