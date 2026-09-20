به گزارش خبرگزاری مهر ، فایننشال تایمز نوشت: درست زمانی که به نظر میرسید اقتصاد جهانی در حال پشت سر گذاشتن تب ناشی از بحران انرژی امسال است، دمای بحران دوباره افزایش یافته و شرایط چشمانداز نامطلوبتری پیدا کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است که قیمت نفت خام در ماه جاری از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و فشارهای تورمی در آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس در حال افزایش است.
همچنین اعتراض های مرتبط با افزایش قیمت سوخت از سوریه تا گواتمالا شکل گرفته و هند و فیلیپین نیز تدابیر اضطراری برای صرفهجویی در مصرف انرژی اتخاذ کردهاند.
فایننشال تایمز همچنین با اشاره به تحولات تابستان گذشته نوشت که اکنون بسیاری در نگاه به گذشته، آن دوره را نوعی احساس امنیت کاذب میدانند. در ماه ژوئن، آمریکا و ایران توافقی برای تمدید آتشبس شکننده و بازگشایی تنگه هرمز، مهمترین گلوگاه نفتی جهان، امضا کردند؛ اقدامی که به بیش از ۱۳۰ نفتکش اجازه داد از خلیج فارس خارج شوند و محمولههای خود را به بازارهای جهانی برسانند.
با این حال، این توافق به دلیل کارشکنی طرف آمریکایی خیلی زود فروپاشید و اکنون چشمانداز چندانی برای پایان سریع درگیری وجود ندارد؛ این در حالی است که ادامه جنگ روسیه و اوکراین نیز فشار بیشتری بر قیمت انرژی وارد میکند.
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