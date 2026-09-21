کاهش تراز آب خزر؛ محور اصلی «کاپ ۷» کنوانسیون تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به روند برگزاری هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر توضیح داد: همکاری کشورهای منطقه برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و وزرای پنج کشور ساحلی این دریا با امضای سندی، بر همکاری مشترک برای حفاظت از این اکوسیستم ارزشمند تأکید کردند.این سند در سال ۱۳۸۵ لازم‌الاجرا شد و از آن زمان پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در چارچوب کنوانسیون تهران به همکاری‌های زیست‌محیطی خود ادامه داده‌اند.

لاهیجان‌زاده در ادامه افزود: بر اساس این کنوانسیون، نشست اعضا باید هر دو سال یک‌بار برگزار شود و در این نشست‌ها درباره تصمیمات و پروتکل‌های مرتبط با حفاظت از دریای خزر توافق شود.

معاون سازمان با اشاره به برگزاری «کاپ ۷»گفت: این اجلاس قرار بود حدود سه سال قبل برگزار شود، اما به دلایل مختلف با تأخیر مواجه شد. با پیگیری‌های بسیار خوبی که وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست انجام دادند، موفق شدیم با وجود شرایط موجود در کشور، این اجلاس را امسال در ایران برگزار کنیم.

لاهیجان‌زاده درباره محورهای مورد بررسی در نشست کارشناسی اضافه کرد: کارشناسان پنج کشور در حال نهایی کردن اسنادی هستند که قرار است در روز چهارشنبه با حضور نمایندگان ارشد کشورهای عضو به امضا برسد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد اهمیت تراز آب دریای خزر اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث، کاهش تراز آب دریای خزر است؛ مسئله‌ای که برای هر پنج کشور ساحلی به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. پایش دریای خزر، حفاظت منطقه‌ای از فوک خزری و حفاظت از تنوع زیستی این پهنه آبی از دیگر موضوعاتی است که در نشست‌های کارشناسی مورد بررسی قرار دارد. پس از توافق بر سر جزئیات و مسائل فنی، اسناد نهایی خواهد شد و در قالب بیانیه‌ای به اطلاع کشورهای منطقه و مردم این کشورها خواهد رسید.

لاهیجان‌زاده درباره حضور هیئت‌های کشورهای عضو در این اجلاس گفت: با وجود سختی‌هایی که به وجود آمده بود، هیئت‌ها توانستند خودشان را به‌موقع به تهران برسانند. برخی کشورها حتی در جلسات کارشناسی در سطح معاون وزیر حضور یافته‌اند و هیئت‌های اعزامی به‌صورت کامل در نشست‌ها شرکت کرده‌اند. چه در بحث دریای خزر و چه در جنوب، یعنی خلیج فارس و دریای عمان، محوری که فارغ از مسائل سیاسی همه کشورها را به دور هم جمع کرده، بحث محیط زیست است.

لاهیجان‌زاده با تأکید بر پیوند مسائل زیست‌محیطی با موضوعات اقتصادی و اجتماعی افزود: مسائل محیط زیست خزر صرفاً مسائل محیط زیستی نیست، بلکه مسائل اقتصادی و اجتماعی هم در دل مسائل محیط زیست نهفته است. اگر تراز دریای خزر بنا به دلایلی مانند تغییر اقلیم یا کاهش ورودی دچار آسیب شود، کل کشورهای منطقه علاوه بر حوزه محیط زیست، در حوزه اقتصاد نیز آسیب خواهند دید. همین پیوند میان محیط زیست، اقتصاد و جامعه باعث شده است حفاظت از دریای خزر به موضوعی مشترک میان پنج کشور روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان ساحلی تبدیل شود؛ موضوعی که می‌تواند بستری برای ادامه همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی این دریا فراهم کند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ادامه جلسات کارشناسی ادامه داد:نشست‌ها از ساعت ۹ صبح تا ۶ بعدازظهر برنامه‌ریزی شده و در صورت نیاز تا ساعت ۸ شب هم قابل تمدید است. اسناد و بیانیه نهایی تا پایان روز سه‌شنبه آماده شود تا در نشست رسمی روز چهارشنبه به امضا برسد.