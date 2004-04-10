ساماندهي برگزاري مراسم سنتي ملي و مذهبي در تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شوراي شهر تهران رسول خادم با بيان اين مطلب در اولين جلسه ساماندهي مراسم سنتي در تهران افزود : در برگزاري اين مراسم هر يك از دستگاه هاي اجرايي برنامه هاي جداگانه دارند كه هزينه هاي موازي فراواني در اين ميان صرف مي شود .

وي گفت : شوراي شهر به عنوان مسوول ساماندهي و هماهنگي امور شهري در نظر دارد با ساماندهي و تعيين سهم مشاركت دستگاههاي اجرايي ، اين مراسم را با شكوه تر برگزار كند .

خادم خاطر نشان كرد : بايد در ارتباط با برگزاري مراسم سنتي ملي و مذهبي در سطح شهر برنامه ريزي شود ، در اين صورت مي توان تاثير مثبتي بر رفتار شهروندي گذاشت و از آسيب هاي اجتماعي كاست .

وي تاكيد كرد : ساماندهي مراسم سنتي در دستور كار فروردين ماه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر قرار دارد كه در نهايت يه صورت يك تفاهم نامه بين دستگاه هاي اجرايي و مشاركتي تهيه و تدوين و در اين صورت از صرف هزينه هاي موازي جلوگيري خواهد شد .