به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور، در پیامی با گرامیداشت یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: اقتدار و شکوفایی ایران فردا در کلاس‌های درس امروز رقم می‌خورد و سرمایه‌گذاری در عرصه آموزش، استوارترین گام برای ارتقای سرمایه انسانی و توسعه پایدار کشور است.

متن پیام وزیر کشور به شرح زیر است:

فرارسیدن اول مهر، طلیعه سال تحصیلی جدید و بهار دانش و دانایی را به همه مجاهدان عرصه تعلیم و تربیت، دانش‌آموزان و دانشجویان پرشور و آینده‌ساز و معلمان و اساتید شریف و دلسوز سراسر کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

مدرسه، خانه امید، مرکز رشد عقلانیت و اصلی‌ترین پایگاه تربیت نسل فرداست. توانمندی، اقتدار و شکوفایی ایران فردا در کلاس‌های درس امروز رقم می‌خورد و سرمایه‌گذاری در عرصه آموزش، استوارترین گام برای ارتقای سرمایه انسانی و توسعه متوازن و پایدار کشور است.

در آغاز این مسیر سراسر امید، یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه علم و دانش را گرامی می‌داریم؛ به‌ویژه کبوتران سبک‌بال مدرسه شجره طیبه میناب که نمادی از مظلومیت را در دفتر تاریخ این مرز و بوم جاودانه ساختند و با نثار جان خویش، چراغ راه حقیقت‌جویی و مقاومت را برای نسل جدید روشن نگه‌داشتند.

وزارت کشور در راستای تحقق دستور رییس جمهور محترم، به همت استانداران، تسریع و گسترش «نهضت مدرسه‌سازی» در تمام استان‌ها را به عنوان برنامه‌ای اولویت‌دار برای تحقق عدالت آموزشی با جدیت دنبال کرده است.

از درگاه خداوند متعال، سال تحصیلی پربرکت، همراه با موفقیت، شادابی و سربلندی برای فرزندان برومند ایران اسلامی و توفیق روزافزون برای معلمان و اساتید گرانقدر مسئلت دارم.







