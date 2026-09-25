به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان در مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: مواضع رئیس‌جمهور با واکنش‌های مثبت و قدردانی نیروهای انقلاب، اقشار مختلف مردم و حتی منتقدان دولت همراه شد و این موضوع نشان می‌دهد که مردم در کنار بیان انتقادهای خود، از اقدامات و مواضعی که آنها را ارزشمند می‌دانند نیز حمایت می‌کنند.

وی افزود: افرادی که نسبت به برخی عملکردهای دولت انتقاد دارند، هنگامی که شاهد اتخاذ مواضع انقلابی و دفاع از منافع کشور هستند، قدردانی خود را اعلام می‌کنند و این رفتار نشان‌دهنده آن است که انتقاد و حمایت از اقدامات مثبت مسئولان منافاتی با یکدیگر ندارد.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه نباید هر انتقادی را مخالفت با وحدت و وفاق تلقی کرد، ادامه داد: برخی منتقدان با وجود گلایه از عملکرد بخش‌هایی از دولت، در برابر مواضع اخیر رئیس‌جمهور از وی قدردانی کردند و این مسئله نشان می‌دهد که نقدهای آنان می‌تواند از سر دلسوزی باشد.

حجت‌الاسلام محمدی تأکید کرد: مردم انتظار دارند همان‌گونه که رئیس‌جمهور در سازمان ملل مواضع انقلابی اتخاذ کرد، این رویکرد در عرصه سیاست داخلی نیز استمرار یابد و سایر مسئولان نیز در تصمیم‌گیری‌ها و موضع‌گیری‌های خود به آن توجه کنند.

قدردانی از مواضع رئیس‌جمهور درباره فلسطین و غزه

وی با اشاره به بخش‌هایی از سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد گفت: در این سخنرانی، علاوه بر تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران، از مردم فلسطین و غزه دفاع شد و موضوع صلح از موضع عزت مورد تأکید قرار گرفت.

امام جمعه موقت اصفهان افزود: رئیس‌جمهور در سخنان خود به تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا پاسخ داد و سیاست‌های دوگانه غرب و رژیم صهیونیستی را مورد انتقاد قرار داد؛ مواضعی که به گفته وی با دیدگاه‌های رهبر انقلاب و خواسته‌های ملت ایران همخوانی دارد.

حجت‌الاسلام محمدی تصریح کرد: مردم ایران بارها نشان داده‌اند که در برابر تهدید و فشار خارجی از استقلال و منافع کشور خود دفاع می‌کنند و انتظار دارند مسئولان نیز همین رویکرد را در عرصه‌های مختلف دنبال کنند.

تأکید بر نقش مدارس و دانشگاه‌ها در تربیت نسل جوان

امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: مجهز شدن نسل جوان به علم، تقوا، اخلاق، دانایی و توانایی، گسترش مرزهای دانش و پاسداری از هویت ملی و استقلال فرهنگی از مهم‌ترین مسئولیت‌هایی است که در این پیام مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش معلمان و فرهنگیان در تحقق اهداف تربیتی افزود: آغاز بانشاط سال تحصیلی باید با توجه جدی به مسائل فرهنگی، اخلاقی و تربیتی دانش‌آموزان همراه باشد و مدارس علاوه بر آموزش علمی، زمینه رشد معنوی نسل جوان را نیز فراهم کنند.

حجت‌الاسلام محمدی با تأکید بر اهمیت اقامه نماز در مدارس گفت: طرح امین از برنامه‌هایی است که طی سال‌های گذشته در مدارس اجرا شده و انتظار می‌رود با همکاری مسئولان آموزش‌وپرورش و مجموعه‌های فرهنگی، زمینه تقویت و گسترش آن فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها، بر ضرورت حفظ محیط علمی و آموزشی دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: دانشجویان با جدیت در مسیر تحصیل و پیشرفت کشور گام برمی‌دارند و نباید اجازه داد فعالیت‌های مخرب، دانشگاه‌ها را از مأموریت اصلی خود دور کند.

امام جمعه موقت اصفهان ابراز امیدواری کرد دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید، محیطی برای علم‌آموزی، رشد علمی و پرورش نیروهای متخصص مورد نیاز کشور باشند.

اشاره به تحولات منطقه و قدردانی از ارتش

حجت‌الاسلام محمدی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، از اقدامات انصارالله یمن قدردانی کرد و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای نیروهای مسلح، از تلاش‌ها و دستاوردهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس و دیگر عرصه‌های دفاع از کشور قدردانی کرد.