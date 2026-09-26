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۴ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۸

۹ کشته و ۵ مصدوم در برخورد اتوبوس با تریلی در محور آرین‌شهر ـ بیرجند

۹ کشته و ۵ مصدوم در برخورد اتوبوس با تریلی در محور آرین‌شهر ـ بیرجند

بیرجند- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی از کشته شدن ۹ نفر و مصدومیت پنج نفر در پی برخورد اتوبوس با تریلی در محور آرین‌شهر ـ بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدپور صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها در تشریح جزئیات اولیه این حادثه اظهار کرد: این سانحه بامداد امروز در کیلومتر ۲۰ محور آرین‌شهر ـ بیرجند، محدوده گردنه ثمن‌شاهی، به مرکز کنترل عملیات اعلام شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، هشت تیم عملیاتی شامل ۱۵ نیروی امدادی برای انجام عملیات نجات و امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی بیان کرد: در این سانحه ۱۴ نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه ۹ نفر جان خود را از دست دادند و پنج نفر نیز مصدوم شدند.

محمدپور ادامه داد: یک نفر از مصدومان توسط نیروهای هلال‌احمر به مرکز درمانی منتقل شد و سایر مصدومان نیز با کمک نیروهای اورژانس تحت اقدامات امدادی قرار گرفتند.

کد مطلب 6958541

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      1 0
      پاسخ
      هر چند وقت یک واژگونی اتوبوس..چرا .پلیس راهور قواعد محکمی برای شرکتهای اتوبوس رانی و رانندگان آن تعیین و مراقبت نمیکند تا هر ماهه شاهد این فجایع نباشیم.ابن قصور پلیس راهور است

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