به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی صبح شنبه با حضور در یکی از بیمارستان‌های شیراز و ضمن عیادت از کارشناس آسیب‌دیده اورژانس ۱۱۵ شیراز، در جریان روند درمان و آخرین وضعیت بالینی وی قرار گرفت.

وی در این دیدار با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی، خواستار رسیدگی فوری مراجع انتظامی و قضایی به این حادثه شد و بر پیگیری موضوع تا حصول نتیجه تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه نیروهای اورژانس در نخستین لحظات حوادث و شرایط اضطراری در کنار مردم حضور دارند، گفت: امنیت این نیروها باید به‌گونه‌ای تأمین شود که بتوانند بدون تهدید و آسیب، مأموریت خود را برای نجات جان بیماران و مصدومان انجام دهند.

هاشمی همچنین بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه تأکید کرد و افزود: صیانت از کارکنان اورژانس پیش‌بیمارستانی یک ضرورت است و باید برای تأمین امنیت آنان در محل مأموریت‌ها اقدامات لازم انجام شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان اورژانس، از مردم خواست هنگام حضور نیروهای امدادی در محل مأموریت، با آنان همکاری کرده و شرایط را برای ارائه سریع و ایمن خدمات فراهم کنند.

لازم به ذکر است بامداد جمعه سوم مهرماه، در پی اعزام یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ برای رسیدگی به وضعیت یک بیمار دچار مسمومیت در محدوده معالی‌آباد و پارک گل‌ها، کارشناسان اورژانس هنگام ارائه خدمات مورد حمله و ضرب‌وشتم قرار گرفتند که در پی آن دو نفر از آنان آسیب دیدند. یکی از کارشناسان پس از انجام اقدامات درمانی و جراحی‌های لازم، همچنان تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.