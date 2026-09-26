مناطق فاقد خانه بهداشت تعیین تکلیف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی گفت: وزارت بهداشت ۵۰ درصد هزینه بازسازی خانه‌های بهداشت با قدمت بیش از ۲۵ سال را تقبل خواهد کرد.

وی افزود: همچنین در مناطقی که فاقد خانه بهداشت هستند، بر اساس ضوابط و شاخص‌های جمعیتی برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام خواهد شد.

رئیسی با اشاره به استفاده از ظرفیت خیرین سلامت در حوزه سلامت، اظهار کرد: خیرین سلامت از ظرفیت‌های ارزشمند و اثرگذار هستند و حضور آنان در توسعه زیرساخت‌های سلامت، فرصت مهمی است که در کنار منابع دولتی می‌تواند به تسریع در تأمین نیازهای مردم کمک کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، بیماری‌های غیرواگیر به‌ویژه دیابت و فشارخون را از حوزه‌های نیازمند هدف‌گذاری مستمر دانست و تأکید کرد: موفقیت برنامه‌های بهداشتی باید بر اساس تغییر واقعی و قابل سنجش شاخص‌های سلامت ارزیابی شود و تمرکز برنامه‌ها از میزان ارائه خدمت به سمت نتیجه و اثرگذاری بر سلامت مردم حرکت کند.