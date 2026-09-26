به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اکرم الکعبی دبیرکل جنبش نجبای عراق تاکید کرد که اگر مسئله توقف پروازهای ایران به عراق حل و فصل نشود فرودگاه های این کشور شاهد برگزاری تحصن برای لغو این تصمیم آمریکایی خواهد بود.
وی اضافه کرد: ما اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا را در خصوص حاکمیت عراق و سلطه گری آمریکا بر این کشور قبول نداریم. موضع گیری گروه های سیاسی و تسلیم شدن در برابر محاصره یک ملت مسلمان از سوی جریان های جنایتکار تأسف بار است.
پیشتر نیز عادل عبدالمهدی در صفحه شخصی خود نوشت: بستن فرودگاههای عراق به روی پروازهای ایرانی اشتباه بزرگ و عقبنشینی از حاکمیت ملی است.
وی افزود: بستن فرودگاههای عراق به روی همسایه، متحد و دوست ما، اشتباهی بزرگ و عقبنشینی از حاکمیت ملی و فدا کردن منافع و آینده ملی ماست.
نخستوزیر پیشین عراق همچنین گفت بازنگری در تصمیم، بهتر از پافشاری بر اشتباه است.
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