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۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۰

تهدید الکعبی به تحصن در فرودگاه‌های عراق؛ پروازها با ایران عادی شود

تهدید الکعبی به تحصن در فرودگاه‌های عراق؛ پروازها با ایران عادی شود

دبیرکل جنبش نجباء، خواستار رفع محدودیت‌های پروازی میان عراق و ایران شد و گفت در صورت حل نشدن این مسئله، مردم عراق را به تحصن در فرودگاه‌ها دعوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اکرم الکعبی دبیرکل جنبش نجبای عراق تاکید کرد که اگر مسئله توقف پروازهای ایران به عراق حل و فصل نشود فرودگاه های این کشور شاهد برگزاری تحصن برای لغو این تصمیم آمریکایی خواهد بود.

وی اضافه کرد: ما اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا را در خصوص حاکمیت عراق و سلطه گری آمریکا بر این کشور قبول نداریم. موضع گیری گروه های سیاسی و تسلیم شدن در برابر محاصره یک ملت مسلمان از سوی جریان های جنایتکار تأسف بار است.

پیشتر نیز عادل عبدالمهدی در صفحه شخصی خود نوشت: بستن فرودگاه‌های عراق به روی پروازهای ایرانی اشتباه بزرگ و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی است.

وی افزود: بستن فرودگاه‌های عراق به روی همسایه، متحد و دوست ما، اشتباهی بزرگ و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی و فدا کردن منافع و آینده ملی ماست.

نخست‌وزیر پیشین عراق همچنین گفت بازنگری در تصمیم، بهتر از پافشاری بر اشتباه است.

کد مطلب 6958571

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      8 9
      پاسخ
      اگر اتحاد مسلمین عملی گردد. خود بخود آمریکا و اسرائیل نابود می شوند
    • عاشق وطنم 🇮🇷🇮🇷🇮🇷 IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      1 7
      پاسخ
      واقعا متاسفم برای بعضی از مقامات عراق که بخاطر سگ زرد آمریکا فرودگاه رو بر روی ایران همسایه صمیمیش می‌بندد ایران و عراق باید دست به دست ومتحد باشد
    • بهرام IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      1 6
      پاسخ
      نخست وزیر جدید عراق آمریکایی است و مشکل دارد
    • عبادآبی IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      0 4
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      لعنت برآمریکای ملعون

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