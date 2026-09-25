بخشدار ویژه خارگ: هفته دفاع مقدس میراث اقتدار نظام و سربلندی است

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور ظهر جمعه در مراسم هفته دفاع مقدس در خارگ اظهار کرد: هفته دفاع مقدس میراث اقتدار نظام و سربلندی ایران و به‌ویژه جزیره خارگ است و باید ابعاد مختلف این حماسه تاریخی برای نسل جوان تبیین شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ سوم و جنگ رمضان، فرماندهان شهید و شهدای دولت، به‌ویژه شهید قاید امت، افزود: شهدا با نثار جان خود امنیت، استقلال و عزت کشور را تضمین کردند و امروز هر آنچه از اقتدار و امنیت در کشور شاهد هستیم، حاصل فداکاری و ایثار این عزیزان است.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور تصریح کرد: امنیت یکی از شاخص‌های اساسی توسعه هر سرزمین است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حضور مقتدرانه و تلاش‌های شبانه‌روزی خود، امنیت پایدار کشور را تضمین کرده‌اند.

وی ادامه داد: در جزیره خارگ نیز نیروهای مسلح و مجموعه‌های نظامی و انتظامی با حضور مستمر و مسئولانه خود، نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش جزیره ایفا می‌کنند.

حسین‌پور که ریاست شورای تأمین بخش ویژه خارگ را نیز بر عهده دارد، با تقدیر از نیروهای مسلح مستقر در جزیره اظهار کرد: نیروهای مسلح در خارگ و فرمانده ناوتیپ ذوالفقار استقراری ندسا خارگ به عنوان فرمانده میدان، با تلاش‌های شبانه‌روزی خود نشان داده‌اند که خارگ همچنان مقتدر، امن و سربلند خواهد ماند.

وی افزود: امروز مردم خارگ امنیت و آرامش خود را مرهون تلاش مجموعه نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و همراهی و مشارکت مردم جزیره هستند و این همدلی باید همچنان استمرار داشته باشد.

بخشدار ویژه خارگ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های دولت وفاق ملی گفت: یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت، ایجاد هم‌افزایی، همدلی و وفاق میان دستگاه‌های مختلف است و امروز در بخش ویژه خارگ شاهد همکاری و هماهنگی مناسبی میان مسئولان و مجموعه‌های مختلف هستیم.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: این همدلی و وفاق ملی در خارگ یک ظرفیت ارزشمند برای پیشبرد امور و خدمت‌رسانی بهتر به مردم است و همه مسئولان باید با حفظ این روحیه، منافع مردم و توسعه جزیره را در اولویت قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به حضور رئیس‌جمهور و تیم دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک اظهار کرد: سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر اقتدار، عظمت و جایگاه ملت ایران را به جهانیان نشان داد و بیانگر آن بود که مردم ایران با تکیه بر هویت، استقلال و توانمندی‌های خود، با عزت در عرصه بین‌المللی حضور دارند.

بخشدار ویژه خارگ تأکید کرد: تجدید میثاق با شهدا به معنای تجدید عهد با آرمان‌هایی است که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند و همه ما وظیفه داریم با خدمت صادقانه به مردم، حفظ وحدت و تقویت امنیت، ادامه‌دهنده مسیر شهدا باشیم.