حسینی بوشهری:ترامپ ناخواسته عظمت ایران را در سازمان ملل به نمایش گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر شنبه در دیدار با رؤسای کلانتری‌ها و فرماندهان پاسگاه‌های انتظامی استان قم، نیروهای انتظامی را مجموعه‌ای سخت‌کوش و پرتلاش توصیف کرد و اظهار داشت: امیدواریم خداوند توفیق دهد منویات رهبر شهید انقلاب را در زمان حال و آینده دنبال کنیم.



وی با اشاره به منویات و راهبری‌های آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای افزود: بحمدالله حرکت کشور رو به جلو است و روز به روز امید بیشتری برای رسیدن به آینده‌ای بهتر شکل می‌گیرد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد جان‌فشانی نیروهای نظامی و انتظامی بیان کرد: مجموعه‌های انتظامی در هر جایگاهی که قرار دارند تنها به مسئولیت رسمی خود اکتفا نمی‌کنند و هر زمان احساس کنند در عرصه‌ای نیاز به حضور و تلاش وجود دارد، برای انجام وظیفه وارد میدان می‌شوند.



وی ادامه داد: این حضور و مسئولیت‌پذیری گاهی تا مرز شهادت پیش می‌رود و نیروهای انتظامی و نظامی در مسیر دفاع از امنیت و آرمان‌های انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم می‌کنند.



حسینی بوشهری با اشاره به روایات مربوط به جایگاه شهادت اظهار کرد: در حوادث مختلفی که طی سال‌های اخیر بر کشور گذشته است، از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گرفته تا رخدادهایی که در مرزهای کشور اتفاق می‌افتد، نیروهایی حضور داشته‌اند که جان خود را برای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی در طبق اخلاص گذاشته و به شهادت رسیده‌اند.



وی افزود: قدم گذاشتن نیروهای انتظامی در مسیر شهادت بر اعتبار و ارزش این مجموعه افزوده است و انتظامی امروز با گذشته تفاوت‌های قابل توجهی دارد.



امام جمعه قم با تأکید بر پیوند میان مردم و نیروهای انتظامی بیان کرد: مردم نیروهای انتظامی را از جنس خود می‌دانند و همین ارتباط موجب شده است که در شرایط دشوار نیز در کنار آنان قرار گیرند.



وی با اشاره به جنگ رمضان ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن پاسگاه‌ها و ایست و بازرسی‌ها می‌تواند فضای جامعه را متشنج و امنیت عمومی را مختل کند اما در عمل مشاهده کرد مردم چگونه در حمایت از نیروهای انتظامی در صحنه حضور پیدا کردند.

اهمیت جایگاه نیروهای انتظامی در تأمین امنیت جامعه



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این همراهی را نشانه‌ای از ارتباط میان مردم و مجموعه انتظامی دانست و بر جایگاه نیروهای انتظامی در تأمین امنیت جامعه تأکید کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: اینکه رئیس‌جمهور کشوری که خود را یک ابرقدرت می‌داند، بخش قابل توجهی از سخنان خود در سازمان ملل را به ایران اختصاص می‌دهد، نشان‌دهنده عظمت ایران است.



حسینی بوشهری در ادامه با استناد به حدیثی از امام کاظم(ع) به تبیین ابعاد مختلف معرفت و خداشناسی پرداخت و اظهار داشت: در این روایت چهار محور برای شناخت و معرفت مورد تأکید قرار گرفته است که نخستین آن شناخت پروردگار و سپس شناخت آن چیزی است که خداوند برای انسان قرار داده و از او خواسته است.



وی در توضیح این روایت بیان کرد: باید روح خداشناسی در انسان حضور داشته باشد و هیچ‌گاه احساس تنهایی نکند، زیرا خداوند انسان را می‌بیند و همان‌گونه که انسان به خدا توجه دارد، خداوند نیز نسبت به او توجه و عنایت دارد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: انسان باید همواره خداوند را در نظر داشته باشد و بداند حفظ کشور در برابر هجوم دشمنان جز با عنایات الهی و اهل بیت(ع) ممکن نبوده است.



وی با تأکید بر ضرورت شکرگزاری افزود: باید شاکر باشیم که در نظامی زندگی می‌کنیم که ولی فقیه به عنوان نایب امام معصوم در رأس آن قرار دارد.



حسینی بوشهری با بیان اینکه انسان همواره در معرض لغزش قرار دارد، اظهار کرد: باید بدانیم خداوند از ما چه خواسته و مسئولیت ما چیست و در انجام وظایف خود مراقبت بیشتری داشته باشیم.



وی ادامه داد: انسان باید با تمام وجود احساس کند که در محضر خداوند قرار دارد، زیرا خدای متعال در همه حالات بر انسان اشراف دارد و حتی از نیت‌های او نیز آگاه است.