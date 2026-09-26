به گزارش خبرنگار مهر، پیمان شکرزاده ظهر شنبه با اشاره به نزدیک شدن فصل پاییز و احتمال افزایش بارشهای فصلی، از آمادهباش مدیریت شهری برای کنترل روانآبها، جلوگیری از آبگرفتگی معابر و خدماترسانی مطلوب به شهروندان خبر داد.
شهردار پاکدشت، پیشگیری و آمادگی را کلید مدیریت حوادث بارندگی دانست و اعلام کرد مدیریت شهری با نگاه پیشدستانه، برنامههای لازم برای کاهش آسیبهای احتمالی و افزایش آمادگی را آغاز کرده است.
به گفته وی، در این راستا وضعیت مسیرهای انتقال آب سطحی، کانالها و نقاط پرخطر بررسی شده و بخشهای مختلف شهرداری برای پاکسازی مسیرها، برداشتن موانع، کنترل نقاط حساس و آماده نگه داشتن نیروهای عملیاتی و خدماتی هماهنگ شدهاند.
شکرزاده با تأکید بر آمادگی تجهیزات و نیروهای اجرایی در روزهای بارانی گفت: همه ظرفیتهای مدیریت شهری باید هنگام بارش با سرعت و هماهنگی وارد عمل شوند و رفع آبگرفتگی و خدماترسانی بدون توقف انجام شود.
وی همچنین بر پایش پیوسته معابر، شناسایی نقاط حادثهخیز و آبگیر، آمادهسازی ماشینآلات و تجهیزات خدمات شهری و هماهنگی بیشتر میان بخشهای اجرایی تأکید کرد و هدف این اقدامات را شناسایی و رفع مشکلات پیش از شروع بارش عنوان کرد.
شهردار پاکدشت در ادامه نقش شهروندان را در مدیریت شرایط اضطراری مهم خواند و از آنان خواست مواردی مانند آبگرفتگی معابر، بسته شدن مسیرهای عبور آب، سقوط یا خطر سقوط درختان و دیگر مشکلات مرتبط با بارندگی را به سامانه ۱۳۷ شهرداری پاکدشت گزارش دهند.
شکرزاده یادآور شد گزارشهای مردمی از طریق سامانه ۱۳۷ سریعاً به واحدهای مسئول ارجاع میشود و تیمهای خدمات شهری در کمترین زمان برای بررسی و رفع مشکل در محل حاضر میشوند.
وی در پایان تأکید کرد مدیریت شهری پاکدشت با آمادگی نیروها و تجهیزات، از مشارکت شهروندان در مدیریت بهتر روزهای بارانی استقبال میکند و میکوشد با اقدامات پیشگیرانه، حضور میدانی و پاسخگویی سریع، ایمنی و آرامش شهروندان را در پاییز حفظ کند.
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