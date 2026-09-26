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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

۶۰۰ خانواده از تخفیف برق قانون جوانی جمعیت بهره‌مند شدند

۶۰۰ خانواده از تخفیف برق قانون جوانی جمعیت بهره‌مند شدند

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۶۰۰ خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت از تخفیف هزینه برق و ۱۰۴ خانوار نیز از تخفیف آب و فاضلاب استفاده کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر شنبه در نشست کارگروه جوانی جمعیت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: خانواده‌های دارای سه فرزند زیر ۲۰ سال یک‌بار از ۵۰ درصد تخفیف هزینه‌های انشعابات و خانواده‌های دارای حداقل چهار فرزند زیر ۲۰ سال از ۷۰ درصد تخفیف این هزینه‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۶۰۰ خانوار مشمول این قانون از تخفیف‌های شرکت توزیع نیروی برق و ۱۰۴ خانوار نیز از طرح‌های تخفیفی شرکت آب و فاضلاب استان استفاده کرده‌اند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تخفیف عوارض ساختمانی، گفت: شهرداری یاسوج میزان تخفیف عوارض پروانه ساختمانی برای خانواده‌های مشمول را از ۱۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش داده است.

رحمانی افزود: بنیاد مسکن استان نیز میزان تخفیف عوارض ساختمانی برای این خانواده‌ها را از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده است.

وی از سایر شهرداری‌های استان خواست برای حمایت بیشتر از خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند زیر ۲۰ سال، در افزایش تخفیف عوارض ساختمانی پیشقدم شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره مشوق‌های قانون جوانی جمعیت تأکید کرد و خواستار معرفی این تخفیف‌ها از طریق بنرهای تبلیغاتی و سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی شد.

کد مطلب 6959412

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