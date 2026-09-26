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۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۵

۲۱۰ شب در امتداد آرمان؛ جلوه‌های شور و شعور در خمین

۲۱۰ شب در امتداد آرمان؛ جلوه‌های شور و شعور در خمین

خمین- در این ویدئو قصه‌ ۲۱۰ شب بیداری و تجدید عهد مردم خمین با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6959606

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