https://mehrnews.com/x3d9DN ۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6959606 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۵ ۲۱۰ شب در امتداد آرمان؛ جلوههای شور و شعور در خمین خمین- در این ویدئو قصه ۲۱۰ شب بیداری و تجدید عهد مردم خمین با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6959606 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۹ شب پایمردی مردم دیار آفتاب؛ عهدی دوباره با رهبر معظم انقلاب ۲۰۹ شب ایستادگی؛ مردم خمین پای عهد خود ماندند تجدیدعهد مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در دویست و هشتمین شب قرار عاشقی برگزاری اجتماع شبانه مردم ارومیه در موج ۲۱۰ با حضور مهدی رسولی پرچمداری مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در موج ۲۱۰ برچسبها خمین رهبر معظم انقلاب اسلامی تجمع مردمی
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