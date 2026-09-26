زارع: تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری لاهیجان از مطالبات جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان زارع شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان، با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای راه اندازی سالن تئاتر در شهرستان گفت: به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردم که در شان لاهیجان نیست که سالن تئاتر نداشته باشد.

وی ادامه داد: پروژه مجتمع فرهنگی هنری لاهیجان ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تفاهم نامه ای هم با شهرداری منعقد شد که امیدواریم با کوتاه شدن کار های اداری، سال آینده به اتمام برسد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی لاهیجان، گفت: لاهیجان شهر چای، ابریشم، برنج، صنایع دستی و گردشگری است و ظرفیت های عظیمی دارد.

وی در پایان به ایجاد یک نمایشگاه دائمی صنایع دستی در لاهیجان اشاره کرد و گفت: وزیر میراث فرهنگی قول اونم با استاندار محترم و فرماندار و ایجاد این نماشگاه را دارند که با کمک مسئولین مکان آن آماده شده که انشالله با راه اندازی یک رونقی در این صنعت داشته باشیم.