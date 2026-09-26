اقبالی: امنیت امروز حاصل ایستادگی رزمندگان و خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اقبالی شامگاه شنبه در دویست و دهمین شب تجمعات در جمع مردم لنگرود، با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی و حضور خودجوش جوانان در جبهه‌ها اظهار کرد: پس از تجاوز ارتش بعث عراق به مرزهای کشور، جوانان انقلابی و مؤمن با کمترین امکانات به مناطق جنوب، جنوب غرب و کردستان اعزام شدند و بدون تردید و چشم‌داشت، برای دفاع از خاک کشور ایستادند.

رزمنده و راوی دفاع مقدس افزود: در آن روزها کسی نگفت برای حضور در جبهه باید همه‌پرسی برگزار شود؛ جوانان خودجوش و به تعبیر رهبر انقلاب، آتش‌به‌اختیار، به میدان آمدند و در برابر ارتشی که از سوی شرق و غرب حمایت می‌شد، ایستادگی کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن بیفتد.

اقبالی با اشاره به اهمیت شهر مهران در دوران دفاع مقدس گفت: مهران در طول هشت سال دفاع مقدس چندین بار دست به دست شد و آخرین بار در سال ۱۳۶۵، مردم این شهر مجبور به ترک خانه‌های خود و پناه بردن به مناطق کوهستانی شدند.

شناسایی میدان‌های مین پیش از عملیات

این رزمنده دفاع مقدس ادامه داد: در آن مقطع، نیروهای ما در منطقه عملیاتی جنوب مستقر بودند و مأموریت داشتیم در محور مهران و ارتفاعات قلاویزان عملیات انجام دهیم. تخریب‌چی‌ها پیش از آغاز عملیات، وظیفه شناسایی میدان‌های مین و باز کردن معبر برای عبور نیروهای خط‌شکن را برعهده داشتند.

وی با بیان اینکه شناسایی‌ها در شب و با چراغ خاموش انجام می‌شد، گفت: نیروهای تخریب و اطلاعات، میدان‌های مین و معبرهای مورد نظر را شناسایی کردند و پس از پایان شناسایی، مقدمات عملیات فراهم شد.

اقبالی با اشاره به شب آغاز عملیات در نهم تیرماه ۱۳۶۵ بیان کرد: اگرچه عملیات در یک شب انجام می‌شد، اما آماده‌سازی رزمندگان، نیروهای خط‌شکن، پشتیبانی، توپخانه، اورژانس و بیمارستان از حدود یک ماه قبل آغاز شده بود.

وی فضای جبهه در ساعات پیش از عملیات را توصیف کرد و افزود: برخی رزمندگان نامه می‌نوشتند، برخی وصیت‌نامه می‌نوشتند و بعضی از دوستی‌های خود را به عهدی برای شفاعت یکدیگر در صورت شهادت تبدیل می‌کردند. پس از اقامه نماز مغرب، نیروهای تخریب و اطلاعات زودتر از سایر رزمندگان حرکت کردند تا معبر را برای عبور نیروها باز کنند.

عبور رزمندگان از معبر و آغاز درگیری

این راوی دفاع مقدس ادامه داد: با توکل به خدا وارد میدان مین شدیم و مین‌ها را خنثی کردیم. در انتهای میدان نیز سیم‌های خاردار حلقوی قرار داشت و رزمندگان پشت سر ما منتظر بودند تا مسیر برای عبور آنان آماده شود.

اقبالی افزود: پس از اعلام رمز عملیات، رزمندگان با ذکر «بسم‌الله الرحمن الرحیم» و نام حضرت ابوالفضل(ع) حرکت کردند و از معبر عبور کردند. درگیری با نیروهای عراقی آغاز شد و رزمندگان با وجود شدت آتش دشمن، به سمت خطوط آنان پیش رفتند.

وی با اشاره به انگیزه رزمندگان برای حضور در جبهه گفت: بسیاری از این جوانان تازه ازدواج کرده بودند یا آرزوها و علایق شخصی داشتند، اما همه آنها زندگی و آسایش خود را رها کرده و برای انجام وظیفه در خط مقدم حضور یافته بودند.

باور رزمندگان به وعده الهی

اقبالی با اشاره به روحیه معنوی رزمندگان اظهار کرد: بچه‌ها به آیات قرآن ایمان داشتند و یقین داشتند کسانی که در راه خدا جان خود را از دست می‌دهند، نزد پروردگار زنده و روزی‌خور هستند؛ همین باور به آنها شجاعت و آرامش می‌داد.

وی ادامه داد: رزمندگان با توکل به خدا و اطاعت از فرمان امام خمینی(ره) به مأموریت خود ادامه دادند و نیروهای ما توانستند در منطقه پیشروی کنند و مواضع تعیین‌شده را به دست آورند.

این رزمنده دفاع مقدس همچنین خاطره‌ای از روزهای عملیات در ارتفاعات قلاویزان بیان کرد و گفت: در یکی از سنگرها، حدود ۱۲ نفر حضور داشتیم. هوا بسیار گرم بود و برای رزمندگان شربت آماده شد. فرمانده گفت خودش شربت را میان بچه‌ها توزیع می‌کند و آن را «شربت شهادت» نامید.

اقبالی افزود: در همان زمان صدای هواپیماهای دشمن به گوش می‌رسید. یکی از هواپیماها نزدیک شد و پس از اصابت راکت، فضای منطقه مملو از گرد و خاک و تاریکی شد و صدای ذکر «یا حسین»، «یا زینب» و «یا زهرا» از میان رزمندگان شنیده می‌شد.