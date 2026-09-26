وزیر امور خارجه عمان بر حل سیاسی بحران یمن تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «بدر البوسعیدی»، وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد که این کشور با استفاده از زور و دخالت در امور داخلی کشورها مخالف است و بار دیگر حمایت خود را از یافتن راه‌حل سیاسی برای بحران یمن اعلام کرد.

وی افزود که تشدید تنش‌ها اکنون امنیت کشورهای منطقه را تهدید می‌کند و موجب اختلال در کشتیرانی و تجارت از طریق تنگه هرمز شده است.

وزیر امور خارجه عمان همچنین گفت که اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز بر امنیت انرژی و ثبات قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.

وی با تأکید بر این که "عمان به تلاش‌های خود برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه خواهد داد" افزود: این تلاش‌ها بر اساس کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها انجام می‌شود.

وزیر امور خارجه عمان از همه طرف‌ها خواست برای حفاظت از منافع کشورهایی که به عبور از تنگه هرمز وابسته هستند، با مسقط همکاری کنند.

وی همچنین از طرف‌های ذی‌ربط خواست اختلافات خود را از طریق خویشتنداری، گفت‌وگو و دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی حل‌وفصل کنند.

وزیر امور خارجه عمان در ادامه بر مخالفت کشورش با حملات مستمر رژیم صهیونیستی که چندین کشور عربی را هدف قرار داده است، تأکید کرد و خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ در راستای تحقق راهکار دو دولتی شد.

وی همچنین اعلام کرد که عمان همبستگی خود را در اقدامات کشورهای همسایه از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای حفاظت از امنیت و حاکمیت خود اعلام می‌کند.

وزیر امور خارجه عمان در بخش دیگری از اظهارات خود از همه طرف‌های یمنی خواست برای دستیابی به راه‌حلی برای بحران این کشور همکاری و به‌صورت مثبت وارد روند حل‌وفصل شوند.

وی در پایان نیز گفت که راه‌حل بحران یمن باید تضمین‌کننده روابط باثبات این کشور با کشورهای همسایه و منطقه باشد.