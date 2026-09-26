افشین مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اشاره به وقوع حریق در بخشی از مرتع چشمه سرخان طزره اظهار کرد: پس از اعلام وقوع آتشسوزی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.
وی افزود: این حریق عمدتاً در محدوده پوشش درختچهای گز رخ داده بود که با اقدام سریع و هماهنگ نیروهای منابع طبیعی، آتشنشانی و پرسنل شرکت زغالسنگ البرز شرقی، از گسترش آتش به سایر بخشهای عرصه جلوگیری شد.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه برآورد اولیه از سطح عرصه درگیر حریق حدود پنج هزار مترمربع است، یادآور شد: آتش در کوتاهترین زمان ممکن کنترل و بهطور کامل اطفا شد.
مشیری خاطرنشان کرد: حضور به موقع نیروهای عملیاتی و همکاری دستگاههای مرتبط موجب شد از سرایت حریق به پوشش گیاهی و عرصههای مجاور جلوگیری شود.
وی افزود: ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و جوامع محلی برای پیشگیری و مقابله با آتشسوزی در عرصههای طبیعی مورد تأکید است.
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