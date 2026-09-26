کشف ۳۳۰ تن برنج احتکار شده ۱۳۰ میلیاردی در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی، در خصوص جزئیات این خبراظهار داشت: در پی دریافت اطلاعات مردمی و عملیات‌های شناسایی دقیق توسط تیم‌های پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل، دو انبار غیرمجاز که در آن‌ها مقادیر زیادی از برنج احتکار شده بود، شناسایی شد.

وی افزود: در جریان دو عملیات مجزا که با دقت و هماهنگی قضایی انجام شد، دو انبار غیرمجاز که به عنوان محل ذخیره کالاهای احتکار شده مورد استفاده قرار می‌گرفتند، شناسایی که در این عملیات‌ها، مجموعاً ۳۳۰تن برنج احتکاری کشف گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با اشاره به این که ارزش برنج‌های کشف شده در این دو عملیات، بالغ بر ۱۳۰میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در پی این عملیات، تمامی کالاهای ضبط شده طبق روال قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته و پرونده قضایی احتکارچیان جهت سیرمراحل قانونی قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.