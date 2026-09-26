به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت‌اله میرزایی در حاشیه آیین افتتاح پل روستایی «دارایی»، اظهار کرد: پل روستایی «دارایی» به طول ۸۸ متر و در چهار دهانه ۲۲ متری احداث شده است.

وی افزود: در کنار این پل، یک هزار و ۳۰۰ متر مسیر دسترسی نیز ایجاد شده و عملیات آسفالت این مسیر به‌طور کامل به پایان رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: بهره‌برداری از این پروژه نقش مهمی در کوتاه‌شدن مسیر دسترسی روستاهای منطقه، به‌ویژه روستای دارایی، دارد و می‌تواند تردد اهالی و ارتباط آنان با شهر را تسهیل کند.

اجرای پروژه با سرعت مناسب

میرزایی با اشاره به روند اجرای پروژه پل و مسیر دسترسی دارایی اظهار کرد: قرارداد اجرای این طرح برای مدت ۱۵ ماه پیش‌بینی شده بود و زمین پروژه در آبان‌ماه ۱۴۰۴ تحویل شد.

وی افزود: با همراهی و مشارکت مجموعه‌های مختلف، عملیات اجرایی پروژه با سرعت مناسبی دنبال شد و این طرح در مدت کوتاهی به مرحله بهره‌برداری رسید.

نقش راه و شهرسازی در طراحی و نظارت

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با قدردانی از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای پروژه پل و جاده دسترسی دارایی، خاطرنشان کرد: نقش اداره‌کل راه و شهرسازی استان در این پروژه بیشتر در حوزه طراحی و نظارت بر اجرای طرح بوده است.

میرزایی تأکید کرد: اجرای چنین پروژه‌هایی علاوه بر ارتقای ایمنی و سهولت تردد، می‌تواند به تقویت ارتباط روستاها با مراکز شهری، دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات و کاهش زمان و هزینه رفت‌وآمد اهالی منطقه کمک کند.

پل دارایی در اختیار مردم منطقه قرار گرفت

پل روستایی دارایی و مسیر دسترسی آن پس از تکمیل عملیات اجرایی و آسفالت، اکنون در اختیار مردم منطقه قرار گرفته و به‌عنوان یکی از طرح‌های مؤثر در بهبود راه‌های ارتباطی روستاهای پیرامونی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.