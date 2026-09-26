پزشکیان: برای دفاع از عزت و سربلندی مردم به سازمان ملل رفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «مسعود پزشکیان» شنبه شب -چهارم مهر ۱۴۰۵ -در جمع مردمی که برای استقبال از او و هیئت اعزامی ایران به هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به فرودگاه مهرآباد رفته بودند، گفت: به سازمان ملل رفتیم تا از عزت و سربلندی مردم کشورمان دفاع کنیم، و از جنایات افرادی که وحشیانه‌ترین کارها را به نام تمدن انجام می‌دهند، گفتیم.



وی با تاکید بر اینکه دشمنان، زن و کودک و پیر و جوان را می‌کشند و ادعا می‌کنند که در حال مبارزه با تروریسم هستیم، اظهار داشت: دنیا دیگر این حرف‌های بی‌ربط آنان را باور ندارد؛ با قدرت ایستاده‌ایم، در خدمت مردم‌مان هستیم، تا پای جان خواهیم ایستاد و قول می‌دهیم تا جان در بدن داریم، صادقانه خدمتگزار مردم عزیز کشورمان باشیم.



رئیس‌جمهور در پایان خطاب به مردم گفت: ما را شرمنده کردید، خود را لایق حضور شما نمی‌دانم، خدمتگزار شما هستم و از حضور شما ممنونم.