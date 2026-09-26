https://mehrnews.com/x3d9FB ۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ کد مطلب 6959645 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ عطر شهدا در جنوب شرق پیچید؛ برگزاری یادواره شهدای غرب زاهدان زاهدان- یادواره شهدای غرب زاهدان همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور خانوادههای شهید و اقشار مختلف مردم برگزار شد. دریافت 34 MB کد مطلب 6959645 کپی شد مطالب مرتبط سرعت باد در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید سرمایهگذاری ۳۰ هزار میلیاردی برای توسعه گردشگری سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ اقدامات دامپزشکی سیستان و بلوچستان در حوزه امنیت زیستی برچسبها یادواره شهدا یادواره شهید زاهدان
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