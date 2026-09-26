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۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۷

عطر شهدا در جنوب شرق پیچید؛ برگزاری یادواره شهدای غرب زاهدان

عطر شهدا در جنوب شرق پیچید؛ برگزاری یادواره شهدای غرب زاهدان

زاهدان- یادواره شهدای غرب زاهدان همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور خانواده‌های شهید و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

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کد مطلب 6959645

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