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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیاردی برای توسعه گردشگری سیستان‌ و بلوچستان

سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیاردی برای توسعه گردشگری سیستان‌ و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان‌ و بلوچستان از افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۲ پروژه گردشگری با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال همزمان با هفته گردشگری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی طهرانی‌مقدم ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری امسال با شعار «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری»، ۹ پروژه بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال در شهرستان‌های چابهار، زرآباد، زاهدان و سراوان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان‌ و بلوچستان افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها زمینه اشتغال ۱۶۵ نفر فراهم خواهد شد و این طرح‌ها شامل هتل در شهرستان چابهار با حجم سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، مجتمع گردشگری اکوکمپ زرآباد، سه سفره‌خانه سنتی و یک مجتمع گردشگری در زاهدان، فاز دوم پروژه گردشگری چیکو در چابهار، مجتمع گردشگری پاکباز و سفره‌خانه سنتی نیکخواه در سراوان است.

اجرای پروژه‌های دولتی در مناطق مختلف استان به ارزش ۱۲۸ میلیارد ریال

سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیاردی برای توسعه گردشگری سیستان‌ و بلوچستان

وی ادامه داد: هشت پروژه بخش دولتی نیز در شهرستان‌های نیمروز، هامون، کنارک، زرآباد، دشتیاری و زهک با اعتباری بیش از ۱۲۸ میلیارد ریال به بهره‌برداری خواهد رسید.

طهرانی‌مقدم گفت: برج‌های نوری کوه‌خواجه و هامونک، محوطه‌سازی حیاط مرکزی و سایبان چادری کوه‌خواجه در شهرستان هامون، پرتابل خدمات بهداشتی، نمازخانه و غرفه صنایع‌دستی در بندر تنگ، درک و گواتر شهرستان دشتیاری و کمپ گردشگری ورودی قلعه‌نو شهرستان زهک از جمله این پروژه‌هاست.

وی همچنین از کلنگ‌زنی پنج پروژه گردشگری بخش دولتی با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال در شهرستان‌های کنارک، چابهار و هیرمند خبر داد و افزود: این پروژه‌ها شامل دو مجتمع گردشگری در کنارک و چابهار، یک مهمانپذیر در هیرمند، یک هتل در تیس و فاز سوم مجتمع گردشگری چیکو در چابهار است.

به گفته وی، این پروژه‌ها پس از تکمیل و بهره‌برداری زمینه اشتغال ۱۸۱ نفر را فراهم خواهند کرد.

برگزاری ۱۵۸ برنامه گردشگری در هفته گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی سیستان‌ و بلوچستان با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری اظهار کرد: در مجموع ۱۵۸ برنامه در این هفته اجرا می‌شود که برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای فعالان گردشگری، تأسیسات و اقامتگاه‌های گردشگری و جوامع محلی، جشنواره‌های غذا و خوراک اقوام و ملل، تجلیل از فعالان گردشگری و اعضای ستاد خدمات سفرهای نوروزی و نمایشگاه عکس گردشگری از جمله این برنامه‌هاست.

وی رونمایی از کتاب دیجیتال فرصت‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری، برگزاری مسابقه کشتی کچ‌گردان، تورهای خبری گردشگری، مسابقات بومی و محلی، جشنواره‌های گردشگری و جشنواره میوه‌های گرمسیری را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

طهرانی‌مقدم در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه گردشگری استان گفت: در حال حاضر ۱۹۵ واحد مرتبط با حوزه گردشگری شامل هتل‌ها، مهمانپذیرها، بوم‌گردی‌ها، مجتمع‌های گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی در سیستان‌ و بلوچستان فعال است.

وی افزود: این واحدها شامل هفت خانه مسافر، ۱۷ هتل، ۱۸ مهمانپذیر، هشت سفره‌خانه سنتی، چهار هتل‌آپارتمان، ۲۲ دفتر خدمات مسافرتی، ۷۷ اقامتگاه بوم‌گردی، یک مرکز تفریحی و ۴۱ مجتمع گردشگری است که در مجموع یک‌هزار و ۱۷۳ نفر در این تأسیسات مشغول به فعالیت هستند.

کد مطلب 6959383

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