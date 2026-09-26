به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی طهرانی‌مقدم ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری امسال با شعار «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری»، ۹ پروژه بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال در شهرستان‌های چابهار، زرآباد، زاهدان و سراوان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان‌ و بلوچستان افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها زمینه اشتغال ۱۶۵ نفر فراهم خواهد شد و این طرح‌ها شامل هتل در شهرستان چابهار با حجم سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، مجتمع گردشگری اکوکمپ زرآباد، سه سفره‌خانه سنتی و یک مجتمع گردشگری در زاهدان، فاز دوم پروژه گردشگری چیکو در چابهار، مجتمع گردشگری پاکباز و سفره‌خانه سنتی نیکخواه در سراوان است.

اجرای پروژه‌های دولتی در مناطق مختلف استان به ارزش ۱۲۸ میلیارد ریال

وی ادامه داد: هشت پروژه بخش دولتی نیز در شهرستان‌های نیمروز، هامون، کنارک، زرآباد، دشتیاری و زهک با اعتباری بیش از ۱۲۸ میلیارد ریال به بهره‌برداری خواهد رسید.

طهرانی‌مقدم گفت: برج‌های نوری کوه‌خواجه و هامونک، محوطه‌سازی حیاط مرکزی و سایبان چادری کوه‌خواجه در شهرستان هامون، پرتابل خدمات بهداشتی، نمازخانه و غرفه صنایع‌دستی در بندر تنگ، درک و گواتر شهرستان دشتیاری و کمپ گردشگری ورودی قلعه‌نو شهرستان زهک از جمله این پروژه‌هاست.

وی همچنین از کلنگ‌زنی پنج پروژه گردشگری بخش دولتی با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال در شهرستان‌های کنارک، چابهار و هیرمند خبر داد و افزود: این پروژه‌ها شامل دو مجتمع گردشگری در کنارک و چابهار، یک مهمانپذیر در هیرمند، یک هتل در تیس و فاز سوم مجتمع گردشگری چیکو در چابهار است.

به گفته وی، این پروژه‌ها پس از تکمیل و بهره‌برداری زمینه اشتغال ۱۸۱ نفر را فراهم خواهند کرد.

برگزاری ۱۵۸ برنامه گردشگری در هفته گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی سیستان‌ و بلوچستان با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری اظهار کرد: در مجموع ۱۵۸ برنامه در این هفته اجرا می‌شود که برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای فعالان گردشگری، تأسیسات و اقامتگاه‌های گردشگری و جوامع محلی، جشنواره‌های غذا و خوراک اقوام و ملل، تجلیل از فعالان گردشگری و اعضای ستاد خدمات سفرهای نوروزی و نمایشگاه عکس گردشگری از جمله این برنامه‌هاست.

وی رونمایی از کتاب دیجیتال فرصت‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری، برگزاری مسابقه کشتی کچ‌گردان، تورهای خبری گردشگری، مسابقات بومی و محلی، جشنواره‌های گردشگری و جشنواره میوه‌های گرمسیری را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

طهرانی‌مقدم در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه گردشگری استان گفت: در حال حاضر ۱۹۵ واحد مرتبط با حوزه گردشگری شامل هتل‌ها، مهمانپذیرها، بوم‌گردی‌ها، مجتمع‌های گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی در سیستان‌ و بلوچستان فعال است.

وی افزود: این واحدها شامل هفت خانه مسافر، ۱۷ هتل، ۱۸ مهمانپذیر، هشت سفره‌خانه سنتی، چهار هتل‌آپارتمان، ۲۲ دفتر خدمات مسافرتی، ۷۷ اقامتگاه بوم‌گردی، یک مرکز تفریحی و ۴۱ مجتمع گردشگری است که در مجموع یک‌هزار و ۱۷۳ نفر در این تأسیسات مشغول به فعالیت هستند.