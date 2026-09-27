منافع شرکت دخانیات باید به بازنشستگان بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی، در آیین معارفه سرپرست جدید شرکت دخانیات ایران، اظهار داشت: یکی از مشکلات شرکت دخانیات، شناخته نشدن ظرفیتها و مطالبات آن در سطح جامعه، دولت و مجلس شورای اسلامی است و باید در این زمینه بازسازی جدی در رویکرد اطلاعرسانی و مطالبهگری صورت گیرد.
وی افزود: شرکت دخانیات دارای ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و تولیدی قابل توجهی است و لازم است این ظرفیتها به شکل دقیق و حرفهای برای افکار عمومی و تصمیمگیران تبیین شود تا امکان پیگیری مطالبات قانونی و اقتصادی شرکت نیز افزایش یابد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر اینکه شرکتهای تابعه صندوق امانت بازنشستگان هستند، گفت: بخشی از منافع و سود حاصل از فعالیت این شرکتها باید در نهایت به بازنشستگان بازگردد. بنابراین همه تصمیمها باید با این نگاه اتخاذ شود که چگونه میتوان ارزش اقتصادی شرکت را افزایش داد و سهم بیشتری از منافع آن را به صاحبان اصلی این مجموعهها رساند.
ازوجی خاطرنشان کرد: صندوقهای بازنشستگی، مجموعههایی تخصصی و اقتصادی هستند و مدیریت آنها باید بر مبنای تخصص، کارآمدی و منافع بازنشستگان باشد. در شرایط دشوار اقتصادی، همه مدیران و کارکنان باید با همدلی و انسجام تلاش کنند روند تولید متوقف نشود و مسیر صادرات نیز استمرار پیدا کند.
وی ادامه داد: شرکت دخانیات از ظرفیتهای مهم و بعضاً منحصربهفردی در بازار برخوردار است و باید تلاش کنیم این ظرفیتها را در بازارهای داخلی و خارجی فعالتر کنیم و سهم مناسبی از بازارهای منطقهای را به دست آوریم.
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