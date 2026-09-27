به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، آریا مام‌عبدالله، نماینده ایران در رقابت‌های ترامپولین بازی‌های آسیایی، پس از ناکامی در صعود به سوپرفینال این رقابت‌ها، از شرایط داوری و امکانات آماده‌سازی تیم ملی انتقاد کرد و گفت: احساس می‌کنم مدال برنز بازی‌های آسیایی را از من گرفتند. ما در این رقابت‌ها بهترین عملکرد خود را به نمایش گذاشتیم، اما متأسفانه به دلیل نداشتن داور ایرانی و مشکلات مربوط به امکانات و شرایط آماده‌سازی، نتوانستم به مرحله بعد صعود کنم.

وی افزود: من با اختلاف نیم نمره از صعود بازماندم، در حالی که ورزشکاری که بالاتر از من قرار گرفت، دو داور داشت، اما ما از این امکان محروم بودیم. به نظرم دو عامل اصلی در این اتفاق تأثیر داشت؛ نخست نداشتن داور و دوم مشکلات امکاناتی و شرایط نامناسب اردوها.

نماینده ایران در ترامپولین بازی‌های آسیایی با انتقاد از پراکندگی محل برگزاری اردوها، تصریح کرد: اینکه هر بار اردو را در شهری برگزار کنیم که امکانات مناسبی ندارد، به ورزشکار آسیب می‌زند. در شرایطی که ورزشکاران کشورهای دیگر پیش از مسابقه روی آرامش و تمرینات ذهنی تمرکز می‌کنند، ما مجبوریم برای آماده‌سازی به کشور دیگری برویم و تمرینات سنگین و پرفشاری انجام دهیم. این فشارها ممکن است باعث شود بدن ورزشکار در روز مسابقه خالی کند.

مام‌عبدالله با اشاره به نمره خود در این رقابت‌ها، اظهار کرد: پیش از فینال، به دلیل عجله‌ای که در اجرای برنامه داشتم، نمره ۵۷ و چند صدم را کسب کردم، اما برنامه‌ای که برای فینال در نظر گرفته بودم، به‌مراتب بهتر بود. ورزشکاری که در نهایت سوم شد، حدود ۵۴ نمره گرفت و اختلاف قابل توجهی با من داشت.

وی ادامه داد: حتی برخی از داوران هنگ‌کنگی و افرادی که در سالن حضور داشتند، معتقد بودند ورزشکاری که با اختلاف نیم نمره بالاتر از من قرار گرفت، نباید صعود می‌کرد. با این حال، نمی‌خواهم بیش از این وارد حاشیه شوم. من تمام توان خود را گذاشتم و با تمام وجود به میدان رفتم.

این ملی‌پوش ترامپولین با عذرخواهی از مردم ایران و کادر فنی، خاطرنشان کرد: واقعاً از مردم شریف ایران شرمنده‌ام. این جایگاه شایسته شما نبود و باید بیشتر از این تلاش می‌کردم. همچنین از آقا ماهان و مربی‌ام عذرخواهی می‌کنم. تمام تلاشم را انجام دادم و با تمام توان به میدان رفتم.

مام‌عبدالله گفت: ما باید ابتدا از خودمان شروع کنیم و شرایط ترامپولین را در داخل کشور درست کنیم. متأسفانه ما به خودمان باختیم. وقتی افراد خودی پشت یکدیگر نباشند، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و حتی ممکن است شرایط بدتر از این هم شود. امیدوارم هرچه زودتر مشکلات مربوط به امکانات و سایر مسائل برطرف شود تا ورزشکاران بتوانند با شرایطی عادلانه و مناسب در رقابت‌های بین‌المللی حاضر شوند.