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۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۲

سلسله حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان

سلسله حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان

گزارش های رسانه ای حاکی از تداوم تجاوزات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، مناطق جنوبی لبنان طی ساعات گذشته شاهد تجاوزات هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی بوده به طوری که آتش حملات توپخانه ای مناطق المنصوری، زوطر شرقی، برعشیت، کفرتبنیت و بیت یاحون را در برگرفت.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم اشغالگر نیز المنصوری، کفرتبنیت، کفر شوبا و ابل السقی را هدف قرار دادند.

منابع محلی در لبنان از وقوع انفجار در منطقه الطیبه به دست نظامیان صهیونیست خبر دادند و به حملات توپخانه ای علیه دوحه کفررمان و النبطیه الفوقا اشاره کردند.

علاوه بر این، نظامیان صهیونیست به صورت زمینی در اطراف حلتا پیشروی کرده و همزمان به صورت گسترده با تیربار شلیک کردند.

کد مطلب 6959726

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