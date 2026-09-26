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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

انتقاد سازمان ملل از حرکت نتانیاهو در مجمع عمومی

انتقاد سازمان ملل از حرکت نتانیاهو در مجمع عمومی

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به اقدام نتانیاهو در نمایش دستگاه پیجر در مجمع عمومی این سازمان واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس خبری خود طی روز گذشته در پاسخ به سؤالی مبنی بر استفاده نتانیاهو از دستگاه پیجر برای اشاره به عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه حزب الله لبنان گفت: ما نمی توانیم آزادی بیان سران را محدود کنیم اما امیدواریم تمام کسانی که در سازمان ملل سخنرانی می کنند به جدیت و قداست این مکان احترام بگذارند.

نتانیاهو روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، با نمایش دستگاه پیجر گفت که رژیم صهیونیستی با این دستگاه‌های بمب‌گذاری شده، صدها نفر از نیروهای حزب الله و شهروندان لبنان را ترور و یا نقض عضو کرد.

وی با افتخار از این عملیات تروریستی وحشیانه علیه مردم لبنان یاد کرد.

کد مطلب 6958800

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      18 6
      پاسخ
      با این کارها و حرفهایی که رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی از تریبون سازمان ملل گفتند و کردند نیاز است که ما در سیاست دفاعی و بین الملل خود بازنگری اساسی کنیم و بدانیم که در جهان امروز نباید چشم امید به کشور و یا دولت دیگری داشته باشیم.
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      15 5
      پاسخ
      اسرائیل در نزد ملت‌ها منزوی است اما اکثر دولتهای اروپایی گرچه در ظاهر سالن سازمان ملل را ترک کردند اما درعمل رژیم اسرائیل نه تحریم است نه محاصره و زندانی او جنایتکار جنگی است ولی آزاد است و رسما سخنرانی می‌کند و به کشتار ش افتخار می‌کند و صاحبان و ساکنان اصلی کشور فلسطین وغزه اجازه ورود به سازمان ملل را از آنها گرفتند و اجازه حضور و دفاع از ملت خود را ندارند .
    • هادی پیغمبری IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      18 8
      پاسخ
      یکی نیست این سگ هار و نجس رو تیکه پاره کنه باید مسلمانان همت کنن و زمین رو از وجود این جانی پاک کنن.
    • ناشناس IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      17 7
      پاسخ
      این فرد تشنه خون ریزی است فرق نمیکند که باشد مسلمان یهودی مسیحی حتا اسراییلی خونریز و خون خوار است مانند چنگیز و تیمور
    • عارف آل کثیر IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      19 10
      پاسخ
      ببینید چقدر جهان بی قانون شده داخل سازمان ملل گردن کلفتی میکنه چرا چون پشتش به آمریکا گرمه بعد آقایون اصلاح طلب میرن مذاکره میکنن و فکر میکنن مشکلات مملکت حل میشه
    • ایلیا IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      12 6
      پاسخ
      قاتل🔥🔥🔥🔥🔥🔥
    • ا IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      8 5
      پاسخ
      آب گند فعلیت یافته به حیوان دوپا مساوی با نتانیاهو

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