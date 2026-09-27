به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، یک مرد با حضور در غرفه جمعیت دوستی سوئد-اسرائیل در نمایشگاه کتاب گوتنبرگ با ریختن مایع قرمز رنگ به نشانه خون بی گناهان روی پرچم رژیم صهیونیستی خشم خود را نسبت به جنایات این رژیم نشان داد.

بر اساس این گزارش، فرد مذکور بعد از ریختن این مایع قرمز رنگ فریاد زد: اسرائیل نسل کشی می کند. ما باید نسل کشی در نوار غزه و کرانه باختری را متوقف کنیم. این یک اعتراض مسالمت آمیز برای حمایت از تمام کودکانی است که اسرائیل آنها را می کشد. آنها جنایتکار هستند.

نیروهای امنیتی حاضر در نمایشگاه به سمت این شخص معترض رفته و او را بازداشت کردند.

این اقدام در سایه تداوم انتقادات در سوئد علیه جنگ رژیم صهیونیستی در نوار غزه و نسل کشی فلسطینی ها صورت گرفت. دولت سوئد در مارس گذشته تاکید کرد که اوضاع انسانی در نوار غزه فاجعه بار است. در می ۲۰۲۵ نیز سفیر رژیم صهیونیستی به وزارت خارجه این کشور احضار شد.