چرا سید حسن نصرالله جان خود را فدای غزه و فلسطین کرد؟

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: نسلکشی و جنایات وحشیانهای که طی سالهای قبل توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه صورت گرفته، تمامی گروهها اعم از عرب و مسلمان، نهادها و دولتها، و ملتها و افراد را در برابر آزمونی سخت و تاریخی قرار داده است. این آزمون تنها مربوط به سطح حمایتهای مالی و سیاسی نیست، بلکه میزان همبستگی و همدلی انسانی در محکومیت این جنایتها را نیز شامل میشود.
با وجود بیمهری و بیتوجهی رژیمهای عربی به غزه و نادیده گرفتن جنایات ضدانسانی صهیونیستها علیه مردم مسلمان فلسطین، برخی گروهها الگوهای روشنی از پشتیبانی از مستضعفان غزه را رقم زدند. در رأس این الگوها، «محور مقاومت و ایستادگی» در منطقه قرار دارد که همواره حامی و پشتیبان حقوق مظلومان در سراسر جهان بوده است.
سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزبالله لبنان، در قلب محور مقاومت، بهترین پشتیبان آرمان فلسطین و ملت مظلوم فلسطین بود. وی پس از واقعه «طوفان الاقصی» نیز مانند قبل از آن، در قلب صحنه فلسطین حضور داشت. ایشان همواره به عنوان مشاور، حامی و تأییدکننده مقاومت فلسطین بود و تا جایی پیش رفت که تمامی هزینهها را در این راه متحمل شد و تبعات آن را پذیرفت.
موضع سید شهید نسبت به فلسطین تصادفی نبود. وی با وجود عاطفه بسیار عمیقی که نسبت به فلسطین و غزه داشت، این موضع را صرفاً از روی احساس و هیجان انتخاب نکرد. موضع نصرالله در حمایت از فلسطین و غزه در چارچوب پایبندی به مجموعهای از اصول بود که همواره دیگران را نیز به آن دعوت میکرد. اصول وی مبانی اخلاقی داشت، اما در عین حال با مسیرهای سیاسی، منافع ملی و، از همه مهمتر، خدمت به پروژه مقاومت در منطقه و جهان ادغام میشد. لذا این رویکرد برای یاری رساندن به کل بشریت، فارغ از رنگ، نژاد و مذهب، و با هدف رد ظلم و مقابله با آن شکل گرفته بود.
انگیزه انسانی، مهمترین عامل حمایت نصرالله از غزه
از مهمترین انگیزههایی که موضع سید حسن نصرالله را در قبال فلسطین و غزه شکل میداد، انگیزه انسانی بود. اگرچه این انگیزه بر بسیاری از مسائل دیگر که مورد توجه ایشان بود نیز تسری داشت، اما در رابطه با ملت فلسطین، بهویژه پس از آغاز تجاوز ظالمانه در اواخر سال ۲۰۲۳، بسیار واضحتر بود.
این موضوع در بسیاری از سخنرانیهای ایشان به وضوح قابل مشاهده است. ایشان بر این باور بود که کشتار، کوچ اجباری، محاصره و سایر اشکال تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، اقداماتی علیه تمام بشریت است. این اقدامات با پایینترین اصول اخلاقی که تمامی ادیان آسمانی بر آن تأکید کردهاند، در تضاد است و با تمامی قوانین و معاهدات بینالمللی و سازمان ملل که بر احترام به حقوق بشر، فارغ از دین، ملیت، رنگ یا نژاد تأکید دارند، مغایرت دارد.
ایشان دریافته بود که یاری رساندن به ملت فلسطین در برابر ظلم، کشتار و جنایت، یک «وظیفه انسانی» است که انجام آن نباید وابسته به میزان امکانات یا توانایی برای ایجاد تغییر باشد، بلکه انتخابی الزامی است که مسئولیت اخلاقی را از دوش انجامدهنده برمیدارد؛ مسئولیتی که همگان باید بدون توجه به نتایج، آن را بر عهده بگیرند.
نقش پررنگ مذهب در انتخاب نصرالله برای حمایت از غزه
انگیزه دیگری که در شکلگیری موضع سید شهید در قبال فلسطین و غزه نقش داشت، «انگیزه مذهبی» بود؛ انگیزهای مهم و اصلی که تأثیر و کارآمدی آن از سایر انگیزهها فراتر میرود. انگیزه مذهبی را میتوان محرک اصلی همبستگی و واکنش نسبت به مسائل مظلومان در سراسر جهان دانست.
سید حسن نصرالله، به عنوان شخصیتی بلندمرتبه در عرصه مذهبی اسلام، یاری رساندن به فلسطین و غزه را نمادی از پایبندی به تعالیم دینی میدانست و معتقد بود که دین، انسانها را به مقابله با ظلم و یاری مظلوم فراخوانده است، حتی اگر این کار به قیمت ایثار جان و مال تمام شود.
انگیزههای سیاسی حزبالله در حمایت از غزه
«انگیزه سیاسی» نیز نقش مهمی در شکلگیری موضع سید شهید در قبال فلسطین داشت؛ چرا که ایشان تحقیر حقوق سیاسی ملت فلسطین، اشغال سرزمینهایشان و کوچ اجباری جمعیت بزرگی از ساکنان آن را، مصادره حق این ملت برای زندگی با عزت و آزادی، همانند سایر ملتهای جهان، میدانست. ایشان معتقد بود تمامی اشکال تجاوزاتی که دشمن صهیونیستی مرتکب میشود، تعرض به حقوقی است که در منشورهای بینالمللی تصریح شده؛ حقوقی که به تمامی ملتهای جهان حق تعیین سرنوشت و انتخاب نظام حکومتی خود را، به دور از مداخلات و تحمیلهای خارجی، اعطا کرده است.
در همین راستا، سید مقاومت همواره خواستار دستیابی ملت فلسطین به حقوق سیاسی کامل و بدون نقص خود بود و بر حمایت از این حق با تمامی ابزارهای ممکن در تمامی نهادهای ملل متحد و سازمانهای بینالمللی تأکید میکرد.
همبستگی و همراهی سید حسن نصرالله با آرمان فلسطین و ملت غزه، تنها به شعار و سخنرانی محدود نشد، بلکه شامل انواع حمایتها و پشتیبانیهای سیاسی، نظامی و لجستیک بود؛ حمایتهایی که از دوران جوانی آغاز شد، در طول رهبری حزبالله تداوم یافت و با نثار جان ایشان در این راه، به اوج رسید.
مسیر مقاومت، اما همزمان با دومین سالگرد شهادت سیدِ شهیدانِ مقاومت و سید هاشم صفیالدین، یار دیرینه او، روشنتر از هر زمان دیگری ادامه دارد. با وجود سختیها و مشکلات موجود، سپیدهدم نصرت و پیروزی در راه است. پیروزی در عرصهای که خونها و جانهای زیادی برای آن فدا شده و فداکاریهای عظیمی برای آن صورت گرفته است، نزدیک است، حتی اگر تمام نیروهای شرور و جنایتکار جهان در جبهه مقابل با هم متحد شوند.
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