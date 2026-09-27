خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های انرژی، دریا، کشاورزی، صنعت، تجارت و اقتصاد دریامحور، همچنان با مجموعه‌ای از مسائل و چالش‌های توسعه‌ای مواجه است؛ مسائلی که حل آنها نیازمند تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، پژوهش‌های کاربردی و استفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی است.

دانشگاه‌ها در این میان صرفاً مراکز آموزش نیروی انسانی نیستند و می‌توانند به عنوان بازوی علمی نظام تصمیم‌گیری و مدیریت استان ایفای نقش کنند.

دانشگاه خلیج فارس به عنوان مهم‌ترین دانشگاه دولتی استان، ظرفیت قابل توجهی از اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و زیرساخت‌های علمی را در اختیار دارد که می‌تواند در خدمت حل مسائل واقعی استان قرار گیرد.

بخشی از چالش‌های بوشهر ماهیتی پیچیده و چندبعدی دارد و نمی‌توان برای آنها تنها با راهکارهای اجرایی کوتاه‌مدت پاسخ پیدا کرد.

موضوعاتی مانند توسعه صنایع و زنجیره‌های پایین‌دستی، مدیریت منابع آب، توسعه اقتصاد دریا، محیط زیست، حمل‌ونقل، انرژی، اشتغال دانش‌آموختگان و ارتقای بهره‌وری، نیازمند مطالعات دقیق و راهکارهای متناسب با شرایط بومی استان است.

از سوی دیگر، فاصله میان ظرفیت‌های علمی و نیازهای دستگاه‌های اجرایی و بخش اقتصادی یکی از مسائلی است که می‌تواند اثربخشی پژوهش‌ها را کاهش دهد.

زمانی که مسائل دستگاه‌ها به‌صورت دقیق در اختیار دانشگاه قرار گیرد و پژوهش‌ها با هدف پاسخ به نیازهای مشخص تعریف شوند، امکان تبدیل دانش تولیدشده به سیاست، برنامه و اقدام عملی افزایش می‌یابد.

در چنین شرایطی، تقویت ارتباط میان دانشگاه خلیج فارس، دستگاه‌های اجرایی، صنایع و بخش خصوصی می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک چرخه مؤثر میان «مسئله، پژوهش، راهکار و اجرا» را فراهم کند. این ارتباط همچنین می‌تواند به هدایت بخشی از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی به سمت مسائل اولویت‌دار استان منجر شود.

استان بوشهر از سوی دیگر با مزیت‌های ویژه‌ای در حوزه انرژی و صنایع بزرگ، دسترسی به خلیج فارس، ظرفیت‌های بندری و تجاری، شیلات و آبزی‌پروری و همچنین ظرفیت‌های گردشگری مواجه است. استفاده پایدار و دانش‌بنیان از این ظرفیت‌ها نیازمند تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه دانش بومی متناسب با نیازهای استان است.

بر همین اساس، انتظار از دانشگاه خلیج فارس تنها به آموزش نیروی انسانی محدود نمی‌شود و این دانشگاه می‌تواند در کنار مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی، نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری و حل مسائل استان ایفا کند؛ نقشی که تحقق آن به همکاری متقابل دانشگاه، مدیریت اجرایی، صنایع و بخش خصوصی نیاز دارد.

ظرفیت علمی دانشگاه باید در خدمت حل مسائل بوشهر قرار گیرد

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر با چالش‌ها، مسائل و مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف مواجه است و برای عبور از این مسائل باید از همه ظرفیت‌های موجود در استان استفاده شود.

ابراهیم رضایی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی برای حل مشکلات استان افزود: بسیاری از مسائل بوشهر نیازمند بررسی تخصصی، مطالعه دقیق و ارائه راهکارهای علمی است و دانشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.

استفاده از ظرفیت دانشگاه و مراکز علمی برای حل مشکلات استان باید به یک رویکرد مستمر تبدیل شود نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جایگاه دانشگاه خلیج فارس بیان کرد: این دانشگاه یکی از ظرفیت‌های مهم علمی استان است و انتظار می‌رود با استفاده از توان اعضای هیئت علمی و پژوهشگران خود، ارتباط بیشتری با مسائل و نیازهای واقعی استان برقرار کند.

رضایی ادامه داد: دانشگاه خلیج فارس می‌تواند در موضوعاتی مانند انرژی، صنعت، اقتصاد، محیط زیست، کشاورزی، دریا و سایر حوزه‌های اولویت‌دار استان، مطالعات کاربردی و راهکارهای اجرایی ارائه کند و نتایج این پژوهش‌ها در اختیار مدیران و دستگاه‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت دانشگاه و مراکز علمی برای حل مشکلات استان باید به یک رویکرد مستمر تبدیل شود و ارتباط میان دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های اقتصادی تقویت شود تا دانش و پژوهش به تصمیم و اقدام عملی تبدیل شود.

دانشگاه خلیج فارس در مسیر توسعه منطقه نقش مؤثرتری ایفا کند

استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه خلیج فارس یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های علمی استان و از ارکان مؤثر در مسیر توسعه بوشهر است و انتظار می‌رود این دانشگاه با تمرکز بر مسائل اولویت‌دار استان، نقش مؤثرتری در توسعه منطقه ایفا کند.

یکی از ضرورت‌های اساسی در مسیر توسعه استان، تقویت ارتباط میان دانشگاه و بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی است ارسلان زارع افزود: یکی از ضرورت‌های اساسی در مسیر توسعه استان، تقویت ارتباط میان دانشگاه و بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی است و دانشگاه خلیج فارس می‌تواند در این زمینه نقش محوری داشته باشد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های ممتاز استان در حوزه انرژی، دریا، اقتصاد دریامحور و فناوری، بهره‌گیری از توان علمی و پژوهشی دانشگاه برای حل مسائل استان ضروری است و باید از این ظرفیت در مسیر تصمیم‌سازی و ارائه راهکارهای کاربردی استفاده شود.

زارع ادامه داد: تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای استان نیز از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت می‌تواند زمینه آموزش و تربیت نیروهای مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی استان را فراهم کند.

وی اضافه کرد: از دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های اقتصادی و صنعتی استان انتظار داریم همکاری و حمایت لازم را از فعالیت‌های علمی و پژوهشی در دانشگاه خلیج فارس به عمل آورند تا ظرفیت‌های علمی دانشگاه بیش از گذشته در مسیر حل مسائل و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش کاربردی؛ حلقه اتصال دانشگاه و توسعه بوشهر

حل مسائل استان بوشهر نیازمند عبور از نگاه صرفاً آموزشی به دانشگاه و توجه بیشتر به ظرفیت آن در حوزه پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور است. دانشگاه خلیج فارس می‌تواند با شناسایی مسائل اولویت‌دار استان و تعریف طرح‌های پژوهشی متناسب با آنها، بخشی از نیازهای علمی دستگاه‌های اجرایی و بخش اقتصادی را پاسخ دهد.

در این مسیر، تعیین اولویت‌های پژوهشی استان، ایجاد سازوکار منظم برای ارتباط دستگاه‌ها با دانشگاه، حمایت از طرح‌های کاربردی و استفاده از نتایج پژوهش‌ها در تصمیم‌گیری‌های اجرایی می‌تواند به کاهش فاصله میان دانش و عمل کمک کند.

همچنین پیوند دانشگاه با صنایع و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند علاوه بر حل بخشی از مسائل موجود، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال دانش‌آموختگان و توسعه فناوری در استان ایجاد کند.

در صورت شکل‌گیری این ارتباط، دانشگاه از یک نهاد صرفاً آموزشی به یکی از بازیگران مؤثر در نظام حل مسئله و توسعه منطقه‌ای تبدیل خواهد شد.