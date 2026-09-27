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۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۶

مسائل و چالش‌های بوشهر نیازمند راهکارهای علمی؛ دانشگاه نقش‌آفرینی کند

مسائل و چالش‌های بوشهر نیازمند راهکارهای علمی؛ دانشگاه نقش‌آفرینی کند

بوشهر - استان بوشهر با مجموعه‌ای از مسائل و چالش‌های توسعه‌ای مواجه است؛ مسائلی که حل آنها نیازمند تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، پژوهش‌های کاربردی و استفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی است.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های انرژی، دریا، کشاورزی، صنعت، تجارت و اقتصاد دریامحور، همچنان با مجموعه‌ای از مسائل و چالش‌های توسعه‌ای مواجه است؛ مسائلی که حل آنها نیازمند تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، پژوهش‌های کاربردی و استفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی است.

دانشگاه‌ها در این میان صرفاً مراکز آموزش نیروی انسانی نیستند و می‌توانند به عنوان بازوی علمی نظام تصمیم‌گیری و مدیریت استان ایفای نقش کنند.

دانشگاه خلیج فارس به عنوان مهم‌ترین دانشگاه دولتی استان، ظرفیت قابل توجهی از اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و زیرساخت‌های علمی را در اختیار دارد که می‌تواند در خدمت حل مسائل واقعی استان قرار گیرد.

بخشی از چالش‌های بوشهر ماهیتی پیچیده و چندبعدی دارد و نمی‌توان برای آنها تنها با راهکارهای اجرایی کوتاه‌مدت پاسخ پیدا کرد.

موضوعاتی مانند توسعه صنایع و زنجیره‌های پایین‌دستی، مدیریت منابع آب، توسعه اقتصاد دریا، محیط زیست، حمل‌ونقل، انرژی، اشتغال دانش‌آموختگان و ارتقای بهره‌وری، نیازمند مطالعات دقیق و راهکارهای متناسب با شرایط بومی استان است.

از سوی دیگر، فاصله میان ظرفیت‌های علمی و نیازهای دستگاه‌های اجرایی و بخش اقتصادی یکی از مسائلی است که می‌تواند اثربخشی پژوهش‌ها را کاهش دهد.

زمانی که مسائل دستگاه‌ها به‌صورت دقیق در اختیار دانشگاه قرار گیرد و پژوهش‌ها با هدف پاسخ به نیازهای مشخص تعریف شوند، امکان تبدیل دانش تولیدشده به سیاست، برنامه و اقدام عملی افزایش می‌یابد.

در چنین شرایطی، تقویت ارتباط میان دانشگاه خلیج فارس، دستگاه‌های اجرایی، صنایع و بخش خصوصی می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک چرخه مؤثر میان «مسئله، پژوهش، راهکار و اجرا» را فراهم کند. این ارتباط همچنین می‌تواند به هدایت بخشی از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی به سمت مسائل اولویت‌دار استان منجر شود.

استان بوشهر از سوی دیگر با مزیت‌های ویژه‌ای در حوزه انرژی و صنایع بزرگ، دسترسی به خلیج فارس، ظرفیت‌های بندری و تجاری، شیلات و آبزی‌پروری و همچنین ظرفیت‌های گردشگری مواجه است. استفاده پایدار و دانش‌بنیان از این ظرفیت‌ها نیازمند تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه دانش بومی متناسب با نیازهای استان است.

بر همین اساس، انتظار از دانشگاه خلیج فارس تنها به آموزش نیروی انسانی محدود نمی‌شود و این دانشگاه می‌تواند در کنار مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی، نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری و حل مسائل استان ایفا کند؛ نقشی که تحقق آن به همکاری متقابل دانشگاه، مدیریت اجرایی، صنایع و بخش خصوصی نیاز دارد.

مسائل و چالش‌های بوشهر نیازمند راهکارهای علمی؛ دانشگاه نقش‌آفرینی کند

ظرفیت علمی دانشگاه باید در خدمت حل مسائل بوشهر قرار گیرد

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر با چالش‌ها، مسائل و مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف مواجه است و برای عبور از این مسائل باید از همه ظرفیت‌های موجود در استان استفاده شود.

ابراهیم رضایی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی برای حل مشکلات استان افزود: بسیاری از مسائل بوشهر نیازمند بررسی تخصصی، مطالعه دقیق و ارائه راهکارهای علمی است و دانشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.

استفاده از ظرفیت دانشگاه و مراکز علمی برای حل مشکلات استان باید به یک رویکرد مستمر تبدیل شود نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جایگاه دانشگاه خلیج فارس بیان کرد: این دانشگاه یکی از ظرفیت‌های مهم علمی استان است و انتظار می‌رود با استفاده از توان اعضای هیئت علمی و پژوهشگران خود، ارتباط بیشتری با مسائل و نیازهای واقعی استان برقرار کند.

رضایی ادامه داد: دانشگاه خلیج فارس می‌تواند در موضوعاتی مانند انرژی، صنعت، اقتصاد، محیط زیست، کشاورزی، دریا و سایر حوزه‌های اولویت‌دار استان، مطالعات کاربردی و راهکارهای اجرایی ارائه کند و نتایج این پژوهش‌ها در اختیار مدیران و دستگاه‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت دانشگاه و مراکز علمی برای حل مشکلات استان باید به یک رویکرد مستمر تبدیل شود و ارتباط میان دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های اقتصادی تقویت شود تا دانش و پژوهش به تصمیم و اقدام عملی تبدیل شود.

دانشگاه خلیج فارس در مسیر توسعه منطقه نقش مؤثرتری ایفا کند

استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه خلیج فارس یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های علمی استان و از ارکان مؤثر در مسیر توسعه بوشهر است و انتظار می‌رود این دانشگاه با تمرکز بر مسائل اولویت‌دار استان، نقش مؤثرتری در توسعه منطقه ایفا کند.

یکی از ضرورت‌های اساسی در مسیر توسعه استان، تقویت ارتباط میان دانشگاه و بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی است ارسلان زارع افزود: یکی از ضرورت‌های اساسی در مسیر توسعه استان، تقویت ارتباط میان دانشگاه و بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی است و دانشگاه خلیج فارس می‌تواند در این زمینه نقش محوری داشته باشد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های ممتاز استان در حوزه انرژی، دریا، اقتصاد دریامحور و فناوری، بهره‌گیری از توان علمی و پژوهشی دانشگاه برای حل مسائل استان ضروری است و باید از این ظرفیت در مسیر تصمیم‌سازی و ارائه راهکارهای کاربردی استفاده شود.

مسائل و چالش‌های بوشهر نیازمند راهکارهای علمی؛ دانشگاه نقش‌آفرینی کند

زارع ادامه داد: تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای استان نیز از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت می‌تواند زمینه آموزش و تربیت نیروهای مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی استان را فراهم کند.

وی اضافه کرد: از دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های اقتصادی و صنعتی استان انتظار داریم همکاری و حمایت لازم را از فعالیت‌های علمی و پژوهشی در دانشگاه خلیج فارس به عمل آورند تا ظرفیت‌های علمی دانشگاه بیش از گذشته در مسیر حل مسائل و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش کاربردی؛ حلقه اتصال دانشگاه و توسعه بوشهر

حل مسائل استان بوشهر نیازمند عبور از نگاه صرفاً آموزشی به دانشگاه و توجه بیشتر به ظرفیت آن در حوزه پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور است. دانشگاه خلیج فارس می‌تواند با شناسایی مسائل اولویت‌دار استان و تعریف طرح‌های پژوهشی متناسب با آنها، بخشی از نیازهای علمی دستگاه‌های اجرایی و بخش اقتصادی را پاسخ دهد.

در این مسیر، تعیین اولویت‌های پژوهشی استان، ایجاد سازوکار منظم برای ارتباط دستگاه‌ها با دانشگاه، حمایت از طرح‌های کاربردی و استفاده از نتایج پژوهش‌ها در تصمیم‌گیری‌های اجرایی می‌تواند به کاهش فاصله میان دانش و عمل کمک کند.

همچنین پیوند دانشگاه با صنایع و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند علاوه بر حل بخشی از مسائل موجود، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال دانش‌آموختگان و توسعه فناوری در استان ایجاد کند.

در صورت شکل‌گیری این ارتباط، دانشگاه از یک نهاد صرفاً آموزشی به یکی از بازیگران مؤثر در نظام حل مسئله و توسعه منطقه‌ای تبدیل خواهد شد.

کد مطلب 6959734

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