سلامت چشم کودکان را در آغاز سال تحصیلی جدی بگیریم

ثناءالله رئیسی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برخی اختلالات بینایی ممکن است در مراحل اولیه برای کودک قابل تشخیص نباشد یا کودک نتواند مشکل خود را به‌درستی بیان کند؛ از این رو، توجه والدین به نشانه‌های احتمالی و انجام سنجش و غربالگری بینایی در زمان‌های تعیین‌شده اهمیت زیادی دارد.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی چابهار افزود: در مراکز خدمات جامع سلامت، وضعیت سلامت کودکان و دانش‌آموزان در چارچوب خدمات سلامت بررسی می‌شود و در صورت مشاهده یا احتمال وجود اختلال بینایی، کودک برای ارزیابی تخصصی‌تر به سطح بعدی خدمات ارجاع خواهد شد.

نشانه‌هایی که والدین نباید نادیده بگیرند

وی ادامه داد: نزدیک شدن بیش از حد به کتاب یا صفحه نمایش، تنگ کردن چشم‌ها هنگام نگاه کردن، شکایت مکرر از سردرد یا خستگی چشم، تاری دید، مشکل در دیدن نوشته‌های دور و تغییر در عملکرد تحصیلی می‌تواند از نشانه‌های نیاز به بررسی وضعیت بینایی کودک باشد.

رئیسی‌زاده همچنین بر ضرورت مدیریت زمان استفاده کودکان از تلفن همراه، تبلت و سایر صفحه‌نمایش‌ها تأکید کرد و گفت: والدین باید شرایط مناسبی برای استراحت چشم، فعالیت بدنی و حضور کودکان در فضای باز فراهم کنند.

پیگیری به‌موقع، از تشدید مشکلات جلوگیری می‌کند

وی تصریح کرد: شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی به والدین کمک می‌کند مشکلات احتمالی را در زمان مناسب پیگیری کنند و در صورت نیاز، کودک از خدمات تخصصی مرتبط بهره‌مند شود.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی چابهار از والدین خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر در وضعیت بینایی یا رفتار دیداری فرزندان، موضوع را نادیده نگیرند و برای دریافت خدمات سلامت و انجام ارزیابی‌های لازم به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند و در صورت ارجاع، روند بررسی تخصصی را نیز پیگیری کنند.