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۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۶

آغاز رقابت حسین وفایی در جدول اصلی مسابقات اسنوکر اوپن شنژن

آغاز رقابت حسین وفایی در جدول اصلی مسابقات اسنوکر اوپن شنژن

دیدارهای جدول اصلی مسابقات معتبر اسنوکر اوپن شنژن از روز دوشنبه آغاز می‌شود و طی آن حسین وفایی به مصاف حریفانش می‌رود؛ این رقابت‌ها ۸۵۰ هزار پوند جایزه نقدی دارد. 

به گزارش خبرگزای مهر، رقابت های اوپن شنژن از رویدادهای معتبر تقویم جهانی اسنوکر به حساب می آید که حسین وفایی سهمیه حضور در جدول اصلی آن را به دست آورده است.

وفایی ۳۱ تیر در تک دیدار مرحله انتخابی این رقابت ها، اسنوکر باز لهستانی به نام «آنتونی کوالسکی» را با نتیجه نزدیک ۵ بر ۴ شکست داد و جواز حضور در جدول اصلی را کسب کند.

رقابت های جدول اصلی رقابت‌های اسنوکر اوپن شنژن از دوشنبه (۶ مهر) در شنژن آغاز می شود و تا ۱۲ مهر ادامه خواهد داشت.

حسین وفایی راهی شنژن شده است تا در این جدول به رقابت با حریفانش بپردازد. هنوز حریف اول حسین وفایی مشخص نشده است.

رقابت های اسنوکر اوپن شنژن ۸۵۰ هزار پوند جایزه نقدی دارد که ۱۷۷ هزار پوند سهم قهرمان است.

کد مطلب 6959755

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