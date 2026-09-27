اعلام برنامه دروس خارج فقه مسئله محور اساتید حوزوی

به گزارش خبرنگار مهر، دروس خارج فقه تخصصی مسئلهمحور با موضوعاتی همچون فقه العقود، فقه التقنین، فقه جنگ شناختی و جهاد تبیین، فقه مدیریت و حکمرانی مردمپایه، فقه نفت و گاز و فقه امنیت از چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز میشود.
بر اساس برنامه اعلامشده، درس «فقه العقود؛ شروط قراردادی و عقود توثیقی» با تدریس حجتالاسلام سید علی علوی قزوینی، شنبهها ساعت ۱۱ در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار خواهد شد.
یکشنبهها ساعت ۱۱ نیز درس «فقه التقنین» با تدریس حجتالاسلام حمید پارسانیا در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار میشود.
درس «فقه جنگ شناختی و جهاد تبیین» با تدریس حجتالاسلام علی نهاوندی، دوشنبهها ساعت ۱۱ در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و درس «فقه مدیریت و حکمرانی مردمپایه» با تدریس حجتالاسلام مهدی طائب، سهشنبهها ساعت ۹ در همین مرکز برگزار خواهد شد.
همچنین درس «فقه نفت و گاز» با تدریس حجتالاسلام جواد عبادی، چهارشنبهها ساعت ۱۶ در مدرسه امام کاظم(ع) برگزار میشود.
پنجشنبهها نیز درس «فقه امنیت» با تدریس حجتالاسلام سید سجاد ایزدهی، ساعت ۷ صبح در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.
محل برگزاری دروس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، قم، میدان میثم (سالاریه)، خیابان میثم تمار، کوچه یک، پلاک ۱۲ اعلام شده است.
علاقهمندان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با حجتالاسلام غریبی به شماره ۰۹۱۲۶۵۲۸۷۳۵ تماس بگیرند.
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