عبدالمجید شجاع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات مشاوره حقوقی و ارتقای آگاهی‌های حقوقی شهروندان، برنامه حضور وکلای شهرستان در دادگستری زیرکوه تدوین و اجرای آن آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، وکلای شهرستان زیرکوه مکلف شده‌اند در طول ایام هفته و مطابق برنامه و ساعات تعیین‌شده در دادگستری شهرستان حضور یافته و به مردم و مراجعان مشاوره حقوقی رایگان ارائه کنند.

رئیس دادگستری شهرستان زیرکوه با بیان اینکه اجرای این طرح برای نخستین‌بار در شهرستان رقم می‌خورد، گفت: راه‌اندازی این برنامه حاصل چند هفته پیگیری، هماهنگی و برنامه‌ریزی است و تلاش شده با ایجاد نظم در فرآیند حضور وکلا، امکان بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم از خدمات مشاوره‌ای فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی مناسب درباره این طرح بیان کرد: برنامه تدوین‌شده حضور وکلا و زمان ارائه مشاوره‌های رایگان به صورت ماهانه در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت تا شهروندان و مراجعان بتوانند با اطلاع از روز و ساعت حضور وکلا، از این ظرفیت استفاده کنند.

شجاع ادامه داد: اطلاع‌رسانی منظم درباره زمان حضور وکلا می‌تواند به مردم کمک کند تا با برنامه‌ریزی مناسب برای دریافت مشاوره حقوقی به دادگستری شهرستان مراجعه کنند و از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

رئیس دادگستری شهرستان زیرکوه خاطرنشان کرد: ارائه مشاوره حقوقی پیش از طرح یا ادامه برخی دعاوی می‌تواند در افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف قانونی، پیشگیری از طرح دعاوی غیرضروری و تسهیل فرآیند حل‌وفصل اختلافات مؤثر باشد.

وی افزود: دسترسی آسان‌تر شهروندان به مشاوره حقوقی می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر آنان با مسیرهای قانونی و حقوق و تکالیف خود را فراهم کرده و از تصمیم‌گیری‌های نادرست در فرآیندهای حقوقی و قضایی جلوگیری کند.

شجاع با اشاره به استمرار این برنامه گفت: تلاش شده است با برنامه‌ریزی منظم برای حضور وکلا، این ظرفیت به شکل مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد و شهروندان بتوانند پیش از اتخاذ تصمیمات حقوقی و قضایی از مشاوره تخصصی بهره‌مند شوند.

رئیس دادگستری شهرستان زیرکوه در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار این طرح و بهره‌گیری مناسب مردم از ظرفیت ایجادشده، گامی مؤثر در مسیر ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات مشاوره‌ای برداشته شود.