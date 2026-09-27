به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پیدا کردن دستگاه اکسیژن‌ ساز در شرایطی که بیمار به اکسیژن‌ درمانی در منزل نیاز دارد، فقط به مقایسه قیمت محدود نمی‌شود. ظرفیت دستگاه، سلامت فنی، امکان تعویض در صورت خرابی و سرعت تحویل نیز اهمیت زیادی دارند.

اگر به دنبال مراکز اجاره دستگاه اکسیژن ساز در تهران هستید، بهتر است پیش از پرداخت هزینه مطمئن شوید مجموعه موردنظر واقعا خدمات اجاره ارائه می‌ دهد و دستگاه متناسب با نیاز تجویز شده برای بیمار را در اختیار دارد.

در ادامه، شماره تماس و اطلاعات چند مرکز و مجموعه فعال در تهران آورده شده است. با توجه به اینکه موجودی دستگاه، هزینه اجاره و شرایط دریافت ودیعه ممکن است تغییر کند، بهتر است پیش از مراجعه حضوری تلفنی استعلام بگیرید. انتخاب ظرفیت و میزان جریان اکسیژن نیز باید مطابق توصیه پزشک یا تیم درمان انجام شود.

لیست مراکز اجاره دستگاه اکسیژن ساز در تهران

اگر برای بیمار در منزل به دستگاه اکسیژن‌ساز نیاز دارید، انتخاب یک مرکز معتبر می‌ تواند خیال شما را از بابت سلامت دستگاه، پشتیبانی و شرایط اجاره راحت‌تر کند. در فهرست زیر، تعدادی از مراکز اجاره دستگاه اکسیژن ساز در تهران را معرفی کرده‌ایم.

۱. تندیس آنلاین

تندیس آنلاین یکی از مجموعه‌ های فعال در زمینه اجاره تجهیزات پزشکی و اکسیژن ساز است. این مجموعه دستگاه‌ های اکسیژن ساز را در لیتراژهای مختلف برای استفاده در منزل ارائه می‌ کند و خدمات اجاره آن برای مناطق مختلف تهران قابل استفاده است. هنگام اجاره، می‌ توانید درباره لیتراژ مناسب، مدت اجاره، شرایط تحویل و پشتیبانی دستگاه از مجموعه استعلام بگیرید.

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۱۵۰۵۳

۲. شرکت خدمات پرستاری رز

شرکت خدمات پرستاری رز با همکاری شرکت جهان پخش آرام، در زمینه اجاره و فروش تجهیزات پزشکی و تجهیزات ICU و CCU فعالیت می کند. یکی از خدمات این مجموعه، اجاره دستگاه اکسیژن ساز ۵ و ۱۰ لیتری است.

تلفن: ۰۲۱۵۵۹۵۵۷۲۰

۳. تجهیزات پزشکی مهرآورن

شرکت مهر آوران طب با بیش از ۱۵ سال تجربه تخصصی در اجاره اکسیژن‌ساز و تامین تجهیزات پزشکی منزل، به‌ویژه تجهیزات پیشرفته ICU و CCU فعالیت می‌کند. این مجموعه با مجوز دانشگاه علوم پزشکی ایران و نظارت مؤسسه پرستاری مهر آوران نوین، خدماتی ایمن و استاندارد ارائه می‌ دهد تا بیماران دوره نقاهت را در آرامش خانواده با کیفیتی هم‌ تراز بیمارستان سپری کنند. مطمئن و حرفه‌ ای.

تلقن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۴۶

۴. مرکز تخصصی درمان در منزل دَم؛ وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

یکی از گزینه‌ های قابل بررسی برای اجاره اکسیژن ساز در تهران، مرکز تخصصی درمان در منزل دَم است. این مرکز وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران است و در صفحه تجهیزات پزشکی خود، اجاره اکسیژن‌ساز ۵ لیتری را به‌طور مشخص در فهرست خدمات قرار داده است. مرکز دَم همچنین اعلام کرده خدمات درمان در منزل را با مجوز وزارت بهداشت ارائه می‌ کند.

تلفن: ۰۲۱۶۴۰۶۴ و ۰۲۱۶۷۳۹۸۰۰۰

۵. فرهاد طب

اجاره دستگاه اکسیژن ساز فرهادطب یکی دیگر از مراکز تهران است که در زمینه تجهیزات پزشکی و اجاره دستگاه اکسیژن ساز فعالیت دارد.

تلفن: ۰۲۱۲۶۶۵۵۹۳۹

۶. پزشک تجهیز؛ فروش و اجاره تجهیزات پزشکی

فروش و اجاره تجهیزات پزشکی، پزشک تجهیز نیز به عنوان یک کسب‌وکار فعال در حوزه فروش و اجاره تجهیزات پزشکی در تهران ثبت شده است.

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۷۴۳۶۹

۷. کالای پزشکی سجاد

کالای پزشکی سجاد یکی از مراکز عرضه تجهیزات پزشکی است. ساکنان تهران می‌ توانند برای اطلاع از موجودی تجهیزات پزشکی و شرایط تهیه یا اجاره دستگاه اکسیژن ساز با این مرکز تماس بگیرند. بهتر است پیش از مراجعه، درباره موجود بودن دستگاه، لیتراژ اکسیژن ساز و شرایط اجاره از مجموعه استعلام شود.

تلفن: ۰۲۱۵۵۹۱۰۵۹۰

قبل از اجاره دستگاه اکسیژن ساز چه مواردی را بررسی کنیم؟

انتخاب اکسیژن‌ ساز صرفا بر اساس قیمت یا ظرفیت اسمی دستگاه مناسب نیست. اکسیژن‌ درمانی یک مداخله پزشکی است و میزان جریان اکسیژن موردنیاز بیمار باید مطابق دستور پزشک یا تیم درمان تنظیم شود. بنابراین اگر پزشک برای بیمار جریان مشخصی تجویز کرده است، هنگام اجاره این اطلاعات را در اختیار مرکز قرار دهید و خودسرانه مقدار اکسیژن را افزایش یا کاهش ندهید.

پیش از تحویل دستگاه بهتر است موارد زیر بررسی شوند:

ظرفیت دستگاه، مانند ۵ یا ۱۰ لیتر در دقیقه، با نیاز تجویزشده بیمار مطابقت داشته باشد.

عملکرد دستگاه و خروجی اکسیژن پیش از تحویل بررسی شود.

درباره سرویس و نگهداری دستگاه و زمان آخرین بررسی فنی سوال شود.

کانولا، لوله رابط و تجهیزات مصرفی موردنیاز بیمار مشخص شوند.

شرایط تعویض فوری دستگاه در صورت خرابی در قرارداد نوشته شود.

مبلغ اجاره، ودیعه، هزینه حمل و شرایط تمدید قرارداد از ابتدا مشخص باشد.

درباره راهکار جایگزین هنگام قطع برق سوال شود. اکسیژن‌ سازهای خانگی برای کارکرد به برق نیاز دارند.

در صورت نیاز بیمار به اکسیژن مداوم، برنامه پشتیبان مناسب باید با تیم درمان هماهنگ شود.

دستگاه اکسیژن ساز ۵ لیتری اجاره کنیم یا ۱۰ لیتری؟

عدد ۵ یا ۱۰ لیتر به ظرفیت جریان دستگاه مربوط است، اما بزرگ‌ تر بودن ظرفیت به معنی مناسب‌ تر بودن آن برای هر بیمار نیست. میزان اکسیژن موردنیاز بر اساس وضعیت بیمار و تجویز درمانی تعیین می‌ شود. بنابراین انتخاب دستگاه نباید صرفا با توصیه فروشنده یا بر اساس تصور اکسیژن بیشتر بهتر است، انجام شود.

اگر در نسخه یا دستور پزشک میزان جریان اکسیژن مشخص شده، هنگام تماس با مرکز اجاره همان مقدار را اعلام کنید. همچنین در بیمارانی که نیاز تنفسی پیچیده‌ تری دارند، باید بررسی شود که دستگاه موردنظر در جریان موردنیاز، عملکرد مناسب و پایدار دارد یا خیر.

هنگام تماس با مرکز اجاره اکسیژن ساز چه سوالاتی بپرسیم؟

برای اینکه بتوانید چند مرکز اجاره اکسیژن ساز در تهران را دقیق‌ تر مقایسه کنید، فقط درباره مبلغ اجاره سوال نکنید. یک تماس کوتاه می‌ تواند بسیاری از ابهامات مربوط به دستگاه و قرارداد را مشخص کند.

بهتر است بپرسید: اکسیژن‌ساز با ظرفیت موردنیاز بیمار موجود دارید؟ هزینه اجاره برای مدت موردنظر چقدر است؟ مبلغ ودیعه چقدر است؟ هزینه ارسال و جمع‌ آوری جداگانه محاسبه می‌ شود؟ دستگاه قبل از تحویل تست می‌ شود؟ در صورت خرابی چه مدت طول می‌ کشد دستگاه جایگزین ارسال شود؟ و آیا لوازم مصرفی همراه دستگاه تحویل داده می‌ شود؟

پاسخ به این سوالات امکان مقایسه واقعی‌ تر مراکز را فراهم می‌کند و از انتخاب صرفابر اساس پایین‌ ترین قیمت جلوگیری خواهد کرد.

جمع‌ بندی

برای اجاره دستگاه اکسیژن ساز در تهران بهتر است علاوه بر هزینه، به اعتبار مرکز، سلامت فنی دستگاه، ظرفیت موردنیاز بیمار، شرایط قرارداد و امکان پشتیبانی یا تعویض دستگاه در صورت خرابی توجه کنید. همچنین پیش از مراجعه، با مرکز موردنظر تماس بگیرید و موجودی دستگاه، مبلغ اجاره و ودیعه، هزینه ارسال و لوازم همراه را استعلام کنید؛ زیرا این موارد ممکن است در طول زمان تغییر کنند.

مهم‌ تر از همه، اکسیژن‌ درمانی باید بر اساس نظر پزشک یا تیم درمان انجام شود. ظرفیت دستگاه و میزان جریان اکسیژن را نباید صرفا بر اساس توصیه فروشنده یا به‌صورت خودسرانه انتخاب یا تغییر داد. با بررسی این نکات و مقایسه شرایط چند مرکز، می‌ توانید دستگاه مناسب را با اطمینان بیشتری برای بیمار تهیه کنید.